Cuántos pasos hay que caminar para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular

jueves 07 de diciembre de 2023

(HealthDay News) -- Los beneficios del ejercicio para prevenir la enfermedad cardiovascular (ECV) se pueden ver con tan solo unos 2,600 pasos al día, según una revisión publicada recientemente en la revista Journal of the American College of Cardiology.

Niels A. Stens, del Centro Médico de la Universidad de Radboud en Nijmegen, Países Bajos, y sus colegas realizaron un metaanálisis para cuantificar las asociaciones dosis-respuesta entre las métricas de recuento de pasos medidas objetivamente en la población general. El análisis incluyó a 111.309 individuos de 12 estudios.