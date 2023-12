Tras confirmarse el descenso de Santos hubo incendios y destrozos en las calles

El histórico Santos descendió por primera vez en su historia tras perder como local por 1-2 ante Fortaleza, lo que generó serios incidentes protagonizados por sus hinchas y el incendio del auto de uno de los jugadores del plantel, Stiven Mendoza y del comisario del partido, Wilson Roberto Santoro.

Los disturbios se trasladaron a las inmediaciones del estadio Vila Belmiro. Según el reporte oficial, los atacantes destrozaron locales comerciales y prendieron fuego por los menos dos micros y varios autos particulares.

Con este resultado, Santos disputará el próximo año la segunda división junto a Goiás, Cortiba y América, que ceden sus lugares a los ascendidos Vitória, Juventude, Criciúma y Atlético Goianiense.

En su primer año sin Pelé, quien falleció el 29 de diciembre de 2022, Santos salió del selecto grupo de los equipos que nunca había perdido la categoría, un privilegio que ahora solo lo tienen Flamengo, São Paulo y Cuiabá, que debutó en 2021.

INCÊNDIO NA VILA BELMIRO! 🔥🐳



🚨 Após o apito final, muita confusão com torcedores e um incêndio se iniciou ao lado de fora do estádio do Peixe. Polícia usou gás de pimenta para dispersar os torcedores!#santos #vilabelmiro #brasileirão pic.twitter.com/76MGmGEeGL