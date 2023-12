¿Venta de órganos? afirman que Javier Milei respaldará al titular del INCUCAI

jueves 07 de diciembre de 2023

El presidente electo Javier Milei ha generado controversia al expresar su apoyo a la venta de órganos durante su campaña, una postura que ha generado discusiones acaloradas en el marco de su ascenso a la Casa Rosada bajo La Libertad Avanza. A medida que su asunción se acerca, se conoció que ratificará a Carlos Soratti al frente del INCUCAI, organismo crucial en la coordinación y fiscalización de la donación y trasplante de órganos en Argentina.

El INCUCAI, encargado de regular estas actividades a nivel nacional junto con 24 entidades provinciales, juega un papel vital en garantizar un acceso equitativo a los trasplantes. Sin embargo, las declaraciones previas de Milei plantean dudas sobre posibles cambios en la estructura ministerial, aunque recientes informaciones sugieren que la cartera de Salud no perdería su estatus ministerial.

JAVIER MILEI CONFIRMÓ QUE SIGUE EL ITULAR DEL INCUCAI



Tras la polémica por la venta órganos, el director del Incucai seguirá en su puesto.



— A24.com (@A24COM) December 6, 2023

Las declaraciones de Milei respecto a un "mercado" de órganos, emitidas durante una entrevista en mayo de 2023 con Somos Buenos (TN), revelan su postura de buscar alternativas a un sistema que, según él, presenta fallos. Sus palabras sugieren la exploración de mecanismos de mercado para abordar los desafíos actuales en este ámbito.

"Vos no necesitas que nadie venda nada ni que nadie haga nada. Si tenés 350.000 donantes por ley. Entonces el problema es por qué no llega. Hay gente que se beneficia de que eso no pase", enfatizó. "Lo que yo estoy diciendo es que las cosas como están no funcionan. No hay peor solución que la garra del Estado", remató.