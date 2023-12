Charlotte Caniggia opinó sin filtro sobre el romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

jueves 07 de diciembre de 2023

Este miércoles, Charlotte Caniggia hizo un móvil para LAM (América) desde el estudio donde se graba el Bailando 2023 (América). Desde la sala de maquillaje, la mediática fue letal sobre la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, su compañera en el certamen.

“¿Tuviste contacto con ella? ¿Hablaste alguna vez?”, le consultó Ángel de Brito. “Sí, alguna vez. Como ‘hola, ¿cómo andás?’ Parece copada”, respondió.

No obstante, la hija de Mariana Nannis y Charlotte Caniggia habló de los comentarios que le hace la gente sobre el vínculo entre la modelo peruana y el conductor: “Por lo que me habla la gente en la calle, no la quieren mucho. La mayoría no la quiere a Milett”.

Y agregó: “Dicen que es rara. Una pareja rara. Medio armado, dicen”. “Te da fake”, le dijo de Brito. A lo que la influencer aseveró: “Me da fake, son raros”.