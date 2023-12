Jaldo cerró el aumento salarial con la Policía de Tucumán

jueves 07 de diciembre de 2023

Este mediodía, el gobernador, Osvaldo Jaldo, firmó en Casa de Gobierno el acuerdo salarial con la Policía de Tucumán. Estuvieron presentes: el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; y el secretario de Acción Política y Comunitaria, Daniel García.

También participaron el jefe y el subjefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo; y el comisario general retirado, Antonio Quinteros, director del Servicio Penitenciario.

Jaldo remarcó que “el mes de diciembre es particular y especial; es cuando nosotros buscamos la paz social y esto tiene que ver directamente con el accionar de la policía. Si nosotros tenemos paz social en la provincia, no hay duda que vamos a tener una Policía mucho más tranquila, que no va a tener que intervenir en situaciones que por ahí complican”.

Entonces, con ese objetivo, Jaldo reiteró: “hay que cuidar diciembre entre todos”, y para eso “se realiza el aporte económico con los $40.000 de noviembre y los $80.000 pagaderos en dos cuotas, que significan respetar a los empleados públicos de la provincia”.

Por su parte, el jefe de Policía dijo: “sabemos de las necesidades del personal policial, pero tampoco desconocemos de la situación económica del país y de la provincia. Destacamos la predisposición al diálogo, lo frontal que ha sido”.

En esa línea, expresó que la Provincia “ha tomado conocimiento de las necesidades de la fuerza que vamos a conversar en las paritarias de febrero. Exhortamos al personal policial que estén tranquilos, que están dadas las condiciones para que en febrero haya una muy buena paritaria”.

El ministro Regino Amado hizo un balance de los gremios que firmaron hoy las actas de acuerdo: “Después de haber conversado en la mesa de paritarias, hemos conversado con todos los secretarios generales de los distintos gremios, comenzamos en el día de ayer con el gobernador a la cabeza firmando las actas de acuerdo para la confección de los decretos para poder pagar los aumentos acordados”.

“Ayer se firmó con el Frente Gremial Estatal (municipales y comunas), el representante del Frente Gremial Docente y, en la mañana de hoy, iniciamos con UPCN, ATE, la Unión de Gremios Estatales, con ATSA, AME y con la policía de Tucumán” y detalló: “A la tarde vamos a continuar a las 17.30, en el mismo lugar con el gobernador, el ministro de Economía, y con los representantes de los gremios que faltan firmar todavía”.

Además, dijo que el consenso con los gremios “se puede lograr porque hay un buen diálogo, un buen entendimiento. Estamos en un momento muy complicado a nivel nacional, la macroeconomía no la maneja una provincia. Hay provincias que han declarado que no pueden pagar sus aguinaldos, que no pueden pagar el mes de diciembre y, en ese contexto, en la provincia de Tucumán, el gobernador ha formulado ya el cronograma de pagos de los meses de noviembre que ya se está efectivizando y se termina entre hoy y mañana”; además dijo: “El aguinaldo para el 18 de diciembre, los 40 mil pesos en la semana que viene, el día jueves y viernes, para los que firmen y han firmado ya los acuerdos salariales para estos meses. Y ya hasta el 8 de enero vamos a pagar el sueldo de diciembre con los $40.000 también incluidos”.

Y concluyó: “El compromiso del gobernador es no hacer el ajuste por los trabajadores, con despido en ese sentido, y en esos sectores, de la gente que realmente trabaje en cada uno de sus puestos, así que es llevar la tranquilidad y ese tema de la desprecarización laboral se lo va a tratar en febrero cuando nos sentemos de nuevo con todos los gremios a acordar paritaria para el año 2024”.