Difícil debut para Menem, nueva alianza opositora y un PJ listo para marcar la cancha

La sesión preparatoria en Diputados dejó este jueves mucho más que la jura de aquellos legisladores nacionales que ingresaron a la Cámara o de aquellos que ya estaban e inician otro periodo en sus bancas. Fue, sobre todo, un anticipo del desafío que tendrá el nuevo oficialismo para negociar en clara minoría, en un Congreso fragmentado, y ante un peronismo/kirchnerismo opositor fuerte, más allá de sus propias divisiones internas. En Juntos por el Cambio, por otra parte, murió una alianza y nació una nueva.

De hecho, como señal inicial, la sesión comenzó casi dos horas después de lo previsto, sin la presencia del centenar de diputados que integran Unión por la Patria (UxP). Hasta minutos antes, el libertario Martín Menem había conversado y negociado personalmente con algunos de los principales jefes parlamentarios el formato de la sesión y la definición de las autoridades, pero no existió reunión de labor parlamentaria en la que se conversara formalmente con todos los bloques.

Tras la demora, y luego de que los diputados juraran, Menem -el sobrino del fallecido expresidente- fue electo como el nuevo presidente de la Cámara Baja, con aval de todas las bancadas. Pero no tuvo un debut muy cómodo, aunque la mayoría de los bloques prometieron responsabilidad y dotar de gobernabilidad al Gobierno de Javier Milei, que asumirá el domingo. Para entender lo que sucedió luego hay que tener en cuenta cómo quedaron ordenados los distintos espacios parlamentarios.

En una Cámara en la que el quorum se consigue con 129 diputados sentados en sus bancas, La Libertad Avanza comenzaría con unos 40. Como informó TN, UxP (hasta ahora Frente de Todos) no sufrirá quiebres importantes y quedará como primera minoría con, en principio, 101 diputados, pero también poblado por distintos espacios internos: kirchnerismo duro, legisladores alineados con gobernadores, massismo, y otros sin referencia nacional.

Lo que hasta ahora era Juntos por el Cambio se dividió en 4 espacios principales: el Frente PRO, presidido por Cristian Ritondo, con alrededor de 40 diputados (dividido internamente entre macrismo, bullrichismo y el sector más moderado); la UCR -conducida por Rodrigo De Loredo- que tendrá 35; un nuevo espacio llamado Cambia Federal, referenciado en gobernadores y comandado por Miguel Pichetto, de 8 legisladores y la Coalición Cívica, dirigido por Juan Manuel López, con 6.

En el medio convivirán otros sectores como el Interbloque Federal, integrado por 8 diputados del peronismo cordobés de Juan Schiaretti, el socialismo, y por el bonaerense Florencio Randazzo, que apuesta a la ampliación y que se lo vio muy amistoso durante toda la sesión con Emilio Monzó y con el exPRO Nicolás Massot, otras dos piezas clave del flamante bloque opositor Cambia Federal.

A partir de este reparto de fuerzas debía definirse, más allá de la presidencia de Diputados, el resto de las autoridades. La vicepresidencia 1° correspondía a UxP, que definió a Cecilia Moreau -hasta hoy era la titular de la Cámara-. La vicepresidencia 2°, por número de legisladores, correspondía al PRO, pero no fue así. Y allí llegó la primera confirmación clara de que algo nuevo empezó a discutirse en lo que hasta ahora había sido JxC.

La UCR, el flamante Cambia Federal y la Coalición Cívica acordaron actuar, aunque no formalmente por ahora como interbloque -es decir, como era JxC, un bloque de bloques-, sí como un grupo coordinado de bloques. Es decir, juntos englobarían a unos 50 diputados. Así las cosas, para la vicepresidencia 2° fue definido Julio Cobos de la UCR, una elección que también tiene en cuenta las divisiones internas de la bancada radical.

Según indicaron fuentes de las tres fuerzas opositoras que actuarán en adelante de forma coordinada, no se descarta la creación de un espacio formal, quizás en los próximos meses, pasado el verano. Y algunos tenían esperanza de sumar, eventualmente, al sector más moderado del PRO, que también rechaza cualquier posibilidad de cogobierno con Milei.

Para el PRO quedó la Vicepresidencia 3° de la Cámara. Pero, en otro indicio de las divisiones internas que atraviesan al partido amarillo, el bloque decidió reservarse el nombre de quien ocupará el lugar para discutirlo en los próximos días.

Hasta allí, pese a la demora en el inicio de la sesión, y algunos titubeos del nuevo presidente de Diputados a la hora de conducirla, no se habían producido grandes cruces. Pero llegaron, acompañados con la advertencia del jefe de la primera minoría, Germán Martínez, que se encargó más de una vez de marcarle la cancha y el reglamento a Menem: “Si no ordena esto, no es un buen comienzo”.

Sucede que en las conversaciones previas al inicio de la sesión entre Menem y los jefes parlamentarios de las principales bancadas opositoras se había acordado delegar en la presidencia de la Cámara la integración de las comisiones -las que deberán conformarse durante el periodo de sesiones extraordinarias que Milei ya prometió convocar y que discutirán sus primeras reformas- pero con un criterio de proporcionalidad que tenga en cuenta la distribución de fuerzas en la Cámara.

Entonces comenzó un debate tenso que terminó con el PRO, el kirchnerismo y el nuevo oficialismo libertario votando juntos, como se encargaron de destacar luego varios diputados de la oposición. Ritondo, como jefe de la bancada amarilla de unos 40 diputados, y Martínez -al frente de la primera minoría- rechazaron la posibilidad de que en la conformación de las comisiones parlamentarias que serán claves se considere otra cosa que los “bloques” propiamente dichos.

Es decir, rechazaron el planteo de la UCR, la CC, y Cambia Federal -que juntos, como se dijo, representarían a unos 50 diputados- para que se considere la distribución de fuerzas en un sentido más “amplio”, lo que les garantizaría mayor presencia en las comisiones.

El debate entró en un frenético intercambio de críticas, posicionamientos e interpretaciones reglamentarias. Menem intentó ordenar; diputados llamaron a votar de una vez; Martínez amenazó con votar en contra y recordó al presidente de la Cámara lo que supuestamente había acordado en la previa de la sesión; Ritondo respaldó la postura de que se consideren solamente los “bloques” en la formación de las comisiones. El jefe del UxP se levantó, cruzó el recinto, le dijo algo por lo bajo al jefe del PRO, y finalmente Menem terminó llamando a un cuarto intermedio.

A la vuelta, unos 15 minutos más tarde, La Libertad Avanza, UxP y el PRO votaron para, efectivamente, darle la atribución al presidente de la Cámara para que defina proporcionalmente la integración de las comisiones teniendo en cuenta la disposición de los “bloques” parlamentarios.

Así terminó la primera prueba parlamentaria para el nuevo gobierno libertario y para la conducción de Martín Menem en Diputados. Será un verano intenso, anticipaban este jueves en todos los espacios parlamentarios.