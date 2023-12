La madre de Chano advirtió sobre el peligro de la marihuana

si le hicieran el toxicológico a todas las personas que manejan habiendo fumado marihuana, nos daríamos cuenta de la cantidad de accidentes que hay porque la marihuana te altera el cerebro, te altera las emociones, por algo la consumen…” La madre de Chano enfatizó que “

En el caso de la adicción del cantante de Tan Biónica, la primera señal de alerta se dio hace varios años: “Tuve que intervenir cuando él tenía 20 años, y ahora tiene 42... En ese momento pedí ayuda y a los 21-22 obtuvimos el diagnóstico, ya sabíamos que era un adicto…Me dí cuenta cuando encontré el primer cigarrillo de marihuana en la mesa de luz”.

En la misma entrevista, la madre del artista recordó el episodio ocurrido en Exaltación de la Cruz en 2021, cuando Chano fue baleado por un policía: “No lo podíamos convencer (de que se interne), el jardinero nos abrió la puerta de su casa y nos metimos. Él estaba en la cama, con su computadora y, al ver que éramos como siete personas rodeándolo, cortó la luz porque quería escaparse”, evocó Marina.

“Invadimos su casa, esa es la verdad. El médico y el enfermero le estuvieron hablando una hora y es horrible contar esto, pero lo hago por otras madres que están pasando lo mismo. Yo le dije al médico que lo tenían que llevar, pero lo que me repitieron es que si él no quería, no se podía hacer nada. No estaba violento ni agresivo. En ese estado él no puede pensar. En un momento decidió escaparse por el campo y un policía le dio la orden de alto, sacó una pistola y le disparó”, concluyó la mamá de Chano sobre aquel episodio.