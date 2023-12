El precio del aceite subió un 195% en dos días

viernes 08 de diciembre de 2023

El Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba alertó por fuertes subas que llegan hasta el 195% en algunos productos, como el aceite, los fideos y las harinas. Se trata de remarcaciones que se produjeron esta semana, puntualmente en las últimas 48 horas.

Su titular, Germán Romero, dijo que no hay razones que expliquen los aumentos desmedidos, si se tiene en cuenta que ya hubo varios incrementos en los días posteriores al balotaje del 19 de noviembre. "El aceite encabeza el ranking con un 195% de incremento. No hay explicaciones en general: los fideos subieron un 123% y las harinas un 122%. Estos productos ya habían subido un 50% en los últimos días de noviembre para reacomodarse, pero nadie imaginó esta fuerte suba", sostuvo Romero.

Señaló que la carne sigue aumentando de forma desmesurada y que ya había sufrido fuertes subas en septiembre y noviembre. En ese sentido, explicó que las galletas subieron un 50% y la leche un 27% en promedio. "Esto fue en apenas 48 horas", aseguró Romero.

Por otra parte, los productos de higiene y limpieza básica, como detergentes, subieron un 57%; un jabón líquido, 61% y las toallas femeninas, un 50%. "En algunos casos, en este rubro las subas llegan al 90% en 48 horas", dijo Romero.

"Uno imagina que el lunes, tras una eventual devaluación, los precios volverán a subir. El aumento de combustibles de las últimas horas va a impactar en la logística de distribución de los productos, es algo que no tiene límite y las familias cada vez tienen menos dinero para llegar a fin de mes", lamentó el titular del Centro de Almaceneros de Córdoba. Y añadió: "Las personas que van al supermercado, compra con $2.000 la mitad de las cosas que se compraban hasta la semana pasada. La gente responde con desesperación antes que responder con bronca. Nos hemos resignado a perder una mesa familiar, es algo inadmisible en un país productor de alimentos. Las familias han degradado su calidad alimentaria".

Consultado por el pronóstico que se espera para el lunes, Romero dijo que se aguarda mucha incertidumbre e incrementos de precios producto del shock económico. "Si se traslada a precios el 100% de una eventual devaluación, es una locura. Ya no hablamos de cómo actúa el mercado, sino de cómo actúan las siete empresas que dominan el mercado".

Sin embargo, sostuvo que no hay razón para que otra vez se incrementen los precios tras las últimas subas. "Una harina cuesta $600 y un litro de leche cuesta $700, pero es muy poco lo que se puede comprar con un billete de $1.000 o $2.000. Hay familias que no están cenando o niños que no están desayunando. El consumo de la leche fluida bajó un 33% en el último año. Por el contrario, el consumo de té subió un 70%", ejemplificó.

Por último, anticipó que la canasta básica de alimentos que prepara el Centro de Almaceneros indica que una familia tipo necesitó al menos $426.000 para no caer en la pobreza. "Hoy la gente prioriza los elementos básicos, no se enfoca en los productos de la mesa navideña". "Todo es especulación por estas horas, pero también hay muchos abusos en la forma de establecer los precios", finalizó. /Cadena 3