CFK se llevó la estuatua de Néstor Kirchner del CCK

viernes 08 de diciembre de 2023

La estatua de Néstor Kirchner fue retirada del hall de entrada de CCK. Su ausencia provocó una ola de especulaciones sobre los motivos por los que fue quitada del centro cultural justo en la previa de la asunción presidencial de Javier Milei.

Tanto fue así que, en las redes sociales, el nombre del ex presidente se convirtió en tendencia. Se trata del monumento que recuerda al ex mandatario como primer secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), y fue inaugurada en diciembre de 2014.

Kirchner ocupó ese cargo hasta su muerte en 2010. La escultura, que estaba emplazada en la entrada del recinto, fue trasladada en el Polideportivo de Quilmes.

La escultura, que originalmente fue colocada en la sede de la Unasur, en Quito, Ecuador, llegó al CCK en octubre de 2020 en la conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Kirchner.

A pocas horas de la asunción de Milei, el monumento fue trasladado a Quilmes, el municipio bonaerense gobernado por Mayra Mendoza. La designada directora del CCK, Valeria Ambrosio, confirmó este viernes el traslado de la imagen, aunque negó que haya sido una decisión de las autoridades que asumirán el próximo domingo.

Además, negó de plano que vayan a cambiar el nombre del centro cultural, como se había rumoreado en los últimos días. “Es ridículo eso, no me parece que sea algo inteligente de hacer. Es un lugar que nació de una manera, tiene un nombre y tiene una identidad que conservar”, subrayó Ambrosio en declaraciones a la radio porteña Urbana Play, y enfatizó: “La estatua se la llevaron, no se sacó. Se la llevó Cristina, nadie la sacó”.

La estatua de Kirchner fue un regalo del gobierno de Cristina Kirchner a la Unasur a finales de 2014. Esa donación del gobierno argentino tuvo un costo estimado en 114.000 dólares y la pieza fue elaborada por el escultor Miguel Gerónimo Villalba. El monumento retrata a Kirchner de en cuerpo entero con una mano alzada y la corbata al viento.

Con el nombramiento de Leonardo Cifelli como secretario de Cultura, área que perderá el rando de Ministerio, se confirmaron Liliana Barela como la próxima subsecretaria de Patrimonio; Gonzalo Demaría al frente del Teatro Nacional Cervantes y Valeria Ambrosio, del Centro Cultural Kirchner (CCK).