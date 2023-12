A un año de la icónica frase de Messi: "Qué mirá. Andá pa allá bobo"

El 9 de diciembre de 2022 quedó en el recuerdo de los hinchas argentinos. Ese día, la Selección consiguió el boleto a los cuartos del Mundial de Qatar, tras ganarle por penales a Países Bajos. Al final del partido, Lionel Messi se robó el protagonismo con una frase que quedó en el recuerdo.

La famosa frase de Lionel Messi: “¿Qué mirá' bobo? Andá pa' allá bobo, andá pa' allá”en el mundial de Qatar 2022. Hace exactamente un año, acuñó una expresión que se imprimió en remeras, tazas, tatuajes y se multiplicó en reels, reacciones y otras interacciones en Youtube y las redes sociales que se puedan imaginar. Los cinco videos más vistos en la plataforma de video suman 30 millones de visualizaciones.

Wout Weghorst, el delantero de Países Bajos de casi dos metros que estaba fuera de plano y al que Messi increpaba desde su metro setenta, entendiera lo que sucedía. En rosarino auténtico -ni una vida en Barcelona ni la estadía en París le quitaron el acento de su ciudad natal- y en el medio del Mundial, la Pulga lo cruzó en vivo.

Today is the Birthday of Que Mira bobo 🤩 pic.twitter.com/vuyk1VTTp2