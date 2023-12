Se supo el motivo por el que Abril Sosa dejó a Celeste Cid

“La persona que me cuenta esto me dice que Abril nunca dejó de amarla y por eso vuelve con ella”, aseguró Juan Etchegoyen. En base a estos detalles, el periodista habló de la reacción de Celeste Cid al fuerte vínculo que volvió a unir a Abril Sosa con su ex pareja y aseguró que se encuentra muy angustiada con la situación. “No quiero profundizar mucho, pero me dicen que Celeste está devastada con esto que pasó, se siente traicionada a más no poder. Veremos si en algún momento los protagonistas dicen algo”, sentenció el conductor de Mitre Live.