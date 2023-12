Moria Casán cuestionó el posible regreso de Susana Giménez a la Argentina

sábado 09 de diciembre de 2023

Nuevamente, Moria Casán hizo gala de su famosa “lengua karateca” para apuntar contra Susana Giménez. La One se refirió a las declaraciones de la diva sobre su supuesto retorno al país, motivada por el cambio de gobierno que impulsará Javier Milei, después de algunos años radicada en Uruguay.

Por esta razón, Moria no se reservó sus opiniones en medio de una entrevista que concedió a de Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina (Radio Ciudad 1110). Sobre el tema inicial, la jurado del Bailando comentó: “Yo creo que Susana ahora está como en un retiro espiritual o retiro... ¿cómo se llama?... No es una perseguida política, es una escapada de impuestos. Susana está en un retiro impositivo”.

Con esta posición, Moria dejó entrever que las motivaciones de Giménez para salir del país no estuvieron fundamentadas por razones políticas, sino más bien para buscar ventajas y sortear responsabilidades de tipo fiscal.

Por otra parte, la One resaltó algunas diferencias que la separan de Su de forma casi “irreconciliable”. Específicamente, la morocha se refirió al sentido del humor que ambas manejan y dejó caer que en ese aspecto, hasta Mirtha Legrand la supera. Pero, cuando la periodista retomó el tema inicial e insinuó que podría haber cierto cariz político en las críticas de Moria, ésta se defendió. “¡Noooo! Yo no tengo trasfondos políticos con nadie porque yo soy casanística: todo lo que tengo lo hice yo. No metan grieta política entre nosotras, porque nada me interesa menos”, zanjó hacia el final del programa.

Moria Casán deja el jurado del “Bailando” y la producción busca un reemplazo: los motivos

Moria Casán tomó una decisión y no estará sentada en la mesa del jurado del Bailando (América) la próxima semana. Según le comunicó a los productores del programa que conduce Marcelo Tinelli, los motivos tendrían que ver con un viaje personal que organizó al exterior.

De manera inesperada, La One se subirá a un avión el fin de semana que viene y se instalará en Uruguay, más específicamente en una de las zonas más lujosas, Punta Ballena. Allí visitará a su amiga Claudia Fernández y su esposo Leonel Delménico, quienes residen en el país vecino hace años.

La jurado confirmó que se ausentará al certamen únicamente el jueves y viernes de la semana próxima. Es por eso que en la producción tuvieron que salir a buscar un reemplazo lo antes posible. Si bien aún no hay un nombre definitivo, Flor de la V es una de las candidatas que se perfila para ocupar la silla de Moria Casán en el Bailando.

Cabe recordar que sus últimas vacaciones fueron en junio, cuando viajó a Estados Unidos para disfrutar del verano en el hemisferio norte. La diva decidió visitar Los Ángeles y, desde sus redes sociales, compartió todos los detalles de su itinerario, así como también ostentó de las lujosas vidrieras de la ciudad.