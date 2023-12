Antes de dejar el poder, Alberto Fernández publicó un video en redes sociales

sábado 09 de diciembre de 2023

El presidente saliente, Alberto Fernández, publicó en su cuenta de X un video en el que resumió los logros de sus cuatro años de gestión y remarcó: “No tomé una sola medida en contra del pueblo”. Además, nuevamente criticó la gestión de Mauricio Macri.

Fernández compartió el mensaje este sábado, un día después de su discurso emitido en cadena nacional y cuando faltan horas para la asunción del libertario Javier Milei.

Enfrenté numerosos desafíos y nunca bajé los brazos. Con aciertos y con errores, tengo la tranquilidad de no haber tomado ni una sola medida en contra de ustedes.



Gracias por haberme dado el honor de presidir la República Argentina 🇦🇷, la patria que amo. pic.twitter.com/aJuSmK46x3 — Alberto Fernández (@alferdez) December 9, 2023

Al igual que la cadena nacional del viernes, el nuevo video hizo referencia a la deuda con el FMI, su gestión durante la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía, puntos señalados como los obstáculos en su gestión. En los primeros segundos, se muestran fragmentos en los que Luis Caputo, ministro de Economía de Mauricio Macri (y futuro ministro de Economía de Javier Milei), daba declaraciones sobre la deuda adquirida.

Además, hizo un repaso de las medidas tomadas durante la pandemia, y resaltó la creación de la vacuna contra el coronavirus por científicos argentinos. Del mismo modo, resaltó la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, cuyo primer tramo fue inaugurado el 9 de julio de este año.

“Nos pusimos a trabajar y levantamos la economía”, se le escucha decir al mismo tiempo que resalta el crecimiento del PBI en 16% entre 2021 y 2022, así como el crecimiento de empleo.

“Yo no me hago el distraído con nada, ni de las cosas que se me pasan por alto y a veces hago mal, ni de las necesidades que cada argentino y cada argentina tiene”, remarca en voz en off y apunta casi al final del mensaje: “A pesar de tantas dificultades, tengo una certeza, no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo”.

