La reacción de Osvaldo Jaldo al discurso del presidente

Javier Milei dio este domingo su primer discurso como Presidente. Durante 34 minutos, habló en la explanada del Congreso de la Nación, frente a la Plaza, rodeado de presidentes y líderes de todo el mundo que llegaron a la Argentina para participar de los actos protocolares de su asunción.

El jefe de Estado planteó, entre otras cosas, que el gobierno de Alberto Fernández le dejó “plantada” una “inflación anual de 15 mil por ciento”. Por ese motivo, aseguró que no hay una solución alternativa al ajuste.

“La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock, naturalmente eso repercutirá de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”, sintetizó el Presidente.

Tras sus palabras, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo emitió la siguiente opinión tras una consulta del diario La Gaceta.

“Dejó entrever algunos lineamientos. Esos lineamientos no son otros que uno debe aplicar en lo particular, en el Estado o en cualquier empresa privada: no se puede gastar más de lo que ingresa. Lo dijo en general, no con qué medidas lo va a hacer. Por lo tanto, para emitir una opinión más profunda hay que esperar las medidas que va a tomar”

“Esperamos expectantes las medidas claras y precisas que van a anunciar el ministro y Presidente. No obstante así, se vienen meses y años muy duros para la Argentina desde el punto de vista económico y social. Con el tiempo habrá que cuantificar y dimensionar en qué proporción”

“Teníamos que tomar medidas que tiendan a equilibrar el presupuesto provincial. No sólo venimos tomando medidas desde hace 50 días, sino que ya están dando resultados”

“No se puede gobernar una provincia o un país con déficit fiscal. Así como en un hogar no se puede vivir con déficit, porque eso termina en endeudamiento o en incumplimiento de pago”

“Esto es el comienzo, no el final. La Provincia ha perdido recursos por el reintegro del IVA y porque se levantó el mínimo del Impuesto a las Ganancias. Eso equivale a casi tres planillas salariales. Va a impactar negativamente en nuestras finanzas. Si no se reacomoda nos vamos a ver en dificultades”

“llegamos a este momento pagando el mes de noviembre, anunciando el pago de diciembre, del medio aguinaldo y aportando $80.000 más en los bolsillos de los trabajadores hasta enero. Las medidas que hemos tomado nos ha generado recursos disponibles para poder afrontar nuestros compromisos”

“Esto demuestra a las claras el fortalecimiento del sistema democrático en la Argentina, al margen de los nombres propios”