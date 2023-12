Crece la expectativa por las primeras medidas de Milei y por cómo va a reaccionar el mercado

lunes 11 de diciembre de 2023

Pasada la jura y asunción, Javier Milei ya es el Presidente de la Argentina. Consagrado como jefe de Estado, ahora la principal inquietud tiene que ver con cuáles serán sus primeras medidas y cuál será la primera reacción del mercado, sobre todo porque se esperaba que el Gobierno hiciera anuncios este lunes por la mañana.

El portavoz Manuel Adorni fue quien adelantó que la primera conferencia de prensa “va a ser el lunes a primerísima hora, en torno a las 8 en Casa de Gobierno”. Será el propio portavoz el encargado de comunicar las medidas. No obstante, los lineamientos económicos estarían listos para el martes o miércoles.

El gobierno de Milei prepara anuncios para el plan de “shock”

De acuerdo a lo que trascendió, el Gobierno entrante tiene planificado anunciar sus primeros lineamientos para dar inicio a su plan de “shock” para ordenar la macroeconomía, que incluye un fuerte ajuste para reducir el déficit fiscal, un freno a la emisión monetaria y modificaciones sobre el esquema cambiarios.

En primer lugar, el equipo liderado por Luis Caputo, el ministro de Economía de Javier Milei, tiene previsto anunciar una quita gradual en los subsidios a las tarifas que se extenderá en un período de cuatro meses entre enero y abril.

También se prohibirá al Banco Central emitir para financiar el Tesoro y se suspenderán los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Este punto para el líder de La Libertad Avanza es fundamental en su objetivo por bajar la inflación, algo que igualmente ya advirtió que no sucederá en la primera etapa de su gestión, ya que su plan también incluye un “sinceramiento” o corrección de los llamados precios relativos que tendrán un inevitable traslado a precios.

Asimismo, se espera que haya un salto del dólar oficial y también se baraja la idea de que haya alguna modificación en el esquema de restricciones cambiarias. La única referencia sobre la cuestión cambiaria que circula hasta el momento es la declaración de Guillermo Francos, que dijo que “el dólar (oficial) a $600 o $650 sería un valor razonable”, aunque destacó: “No digo que eso vaya a ser”.

En este sentido, también se cree que habrá modificaciones sobre el impuesto PAIS para las importaciones. Esto es, que habrá un aumento en el gravamen para mejorar la recaudación del Estado, aunque todavía se desconocen los detalles de cuánto se incrementará ese impuesto.

A su vez, Milei ya avisó que irá a un plan de “obra pública cero”, por el que se revisarán y priorizarán los proyectos de obra pública, deteniendo aquellos que “no sean prioritarios para el país”. En tanto, se congelará una serie de asignaciones presupuestarias y beneficios para empresas privadas con el objetivo de mejorar los ingresos.

Las primeras definiciones económicas de Javier Milei

Más adelante, Milei dio su primer discurso en las escalinatas del Congreso, donde reforzó su idea de que “no hay plata” y “no hay alternativa al ajuste”. Además, dijo que su plan “implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público de 5 puntos del PBI, que a diferencia del pasado, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”. “Por otro lado, es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central que son responsables de los 10 puntos del déficit. De esta manera se pondría fin a la emisión de dinero y con ello a la única causa de la inflación empíricamente cierta y válida en términos teóricos”, indicó el libertario.

“La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y el shock. Eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales y la cantidad de pobres e indigentes. Habrá estanflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años, con una caída del 15% del PBI per cápita. Hace más de una década que vivimos en estanflación y este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción argentina”, sostuvo el líder de La Libertad Avanza.

Luego, Milei salió al balcón de la Casa Rosada y retomó las palabras de Alberto Benegas Lynch sobre los pilares del liberalismo para explicar su hoja de ruta económica: “Las instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de calidad con mejor precio”./TN