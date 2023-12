Gallardo explicó por qué se tomó un año sabático tras su exitoso ciclo en River Plate

lunes 11 de diciembre de 2023

La llegada de Marcelo Gallardo a Arabia Saudita para hacerse cargo del Al-Ittihad sorprendió en Argentina ya que se creía que el siguiente paso del entrenador iba a ser en Europa. En el momento que decidió no renovar su contrato con River Plate después de ocho años y medio al mando, el Muñeco necesitó un merecido descanso que se prolongó durante once meses y que sirvió para revivir esa pasión interna de liderar un grupo hacia el éxito deportivo.

Ya instalado en la ciudad de Jeddah, el argentino explicó por qué fue fundamental su extenso parate. “Principalmente me dio salud. Uno cuando está embarcado en el día a día y en la rutina de la exigencia permanente, uno no se da cuenta y te va llevando, te va llevando. Cuando paramos y nos miramos al espejo nos preguntamos: ‘¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en este cuerpo y en esta cara?’. Muchas veces en la rutina permanente no nos preguntamos qué nos pasa internamente”, arrancó en charla con Nicolás Rotnitzky para el canal de la FIFA.

Y añadió al ser consultado si estar alejado del fútbol durante tanto tiempo tuvo impacto positivo en su físico y mente: “Sí, porque me siento bien. Contento y con ganas de volver a trabajar. Claramente me hizo muy bien, disfruté de cosas normales de la vida, salí de mi rutina de exigencia permanente que es estar al mando de una gestión deportiva como era la de River durante más de ocho años y pico. Descubrí que hay momentos en los que hay que saber parar para poder mirar y pensar”. Compromisos Por otro lado, se detuvo a destacar cómo se asume en un club a mitad de temporada y con tantos compromisos por delante en el corto plazo. “Primero es clave la comunicación. Hay que comunicar de entrada porque no hay tiempo a trabajar, los días fueron cortos y muchos viajes. Transmitir desde una idea o una esencia donde todos podamos sentirnos cómodos. Muchas veces está subestimada pero es muy importante: la comunicación ante todo. Después el tiempo y el trabajo darán sus frutos para poder consolidar una idea y que todas las partes estemos contentos con eso”, argumentó Marcelo. La oportunidad de dirigir a un astro como Karim Benzema y que sea el capitán del plantel, es un extra importante para Gallardo: “Yo considero que los jugadores que han tenido experiencias supremas y que han vivido un montón de cosas, que han sido ganadores o muy competitivos. Ganadores o no ganadores se mide a como competís. Creo que los jugadores que han tenido una competencia muy importante, está con ellos. Es algo que no se pierde. También hay que recordar que si sos competitivo, tenes que ser competitivo siempre. Si sos ganador, tenes que intentar ganar siempre. Hay cosas que puedan flaquear por cuestiones normales y razonables, pero cuando está dentro tuyo a veces hay que despertarla nada más”. En el plano teórico, el Muñeco se detuvo a explicar lo complicado que es tener un futbolista que comande a todo el equipo. “Ponerle palabras a un buen líder es muy complejo. Creo que uno relaciona los grandes liderazgos con el sentir, el transmitir, de qué manera lo hace o afronta las situaciones. De qué manera estás parado en la vida. Muchas veces se quiere forzar a quien alguien sea líder, se generan falsas expectativas de los demás. Aquel que es líder, seguramente va a transmitir y los otros lo van a escuchar. Mismo para esa persona que lo recibe hasta le pesa vivir con algunas cuestiones. No puedo forjar algo que capaz no le resulta genuino o no es natural, pero sí hacer entender que hay jugadores de mayor importancia”, opinó. Y concluyó con una última reflexión: “Hay futbolistas que van marcando el camino que ni hablan pero van marcando el camino con expresiones y comportamientos. Por ahí ni hablan, pero sí marcan cosas y situaciones que los demás miran. Me gusta identificar eso en los vestuarios y en la vida”. Vale recordar que Marcelo prepara al Al-Ittihad para debutar en el Mundial de Clubes el próximo martes 12 de diciembre a las 3 de la tarde (hora de Argentina) frente al Auckland City de Australia.

