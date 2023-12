Quiénes y qué fue lo más buscado en Google este 2023

lunes 11 de diciembre de 2023

Google compartió su ya tradicional “Year in Search”, en el cual reveló cuáles fueron las principales tendencias de búsquedas a nivel global durante el año 2023.

Este recuento evalúa las listas y tendencias desde el 1 de enero hasta el 27 de noviembre de 2023.

Entre los acontecimientos más destacados se encuentran la guerra entre Israel y Hamas, el trágico incidente del sumergible dirigido al Titanic y los terremotos de Turquía y Siria.

Asimismo, ChatGPT, el ‘chatbot’ de IA desarrollado por OpenAI, encabeza la lista de términos más indagados.

El mundo deportivo también tuvo un papel protagónico, manifestado en el aumento de búsquedas sobre Damar Hamlin y las consultas relacionadas con Inter Miami CF y Lionel Messi.

En cuanto a pérdidas notables, Matthew Perry y Tina Turner estuvieron en el centro de las búsquedas tras su fallecimiento.

Entretenimiento y música en el foco de atención

Dentro del sector del entretenimiento, la película Barbie se llevó la delantera, seguida por Oppenheimer y el thriller Jawan.

En televisión, las series The Last of Us, Wednesday y Ginny and Georgia captaron la mayor atención de los usuarios.

Respecto a la industria de la música, la canción アイドル (Idol) de Yoasobi encabezó las tendencias globales y en las búsquedas en español, Shakira y Bizarrap destacaron con el hit “Sessions, Vol. 53″.

Canción que se posiciona como el tema musical más buscado del año, tras su lanzamiento el 11 de enero y acumulando más de 650 millones de visualizaciones en YouTube.

Mientras que Peso Pluma se posiciona en distintas categorías de interés del público durante 2023.

Actividad en línea y curiosidades en búsquedas de 2023

La palabra rizz ha sido nombrada palabra del año por Oxford, y resultó ser una de las definiciones de jerga más solicitadas en el motor de búsqueda.

Mientras que en la gastronomía, la receta de bibimbap se destacó como la más buscada en Google.

El tema de la economía no fue ajeno a las indagaciones online, con un especial enfoque en el precio de los huevos, las entradas para Taylor Swift y las botellas de sriracha en Estados Unidos.

En los videojuegos, Hogwarts Legacy lidera junto a Connections y Baldur’s Gate 3.

Búsquedas “de todos los tiempos”

Además de las tendencias anuales, Google celebra su 25° aniversario con datos significativos de búsquedas “de todos los tiempos”, donde Beyoncé y Cristiano Ronaldo lideran las búsquedas en sus respectivas categorías, y Harry Potter domina el terreno de películas y televisión.

Principales búsquedas en Argentina

En Argentina, los términos que despertaron mayor interés durante 2023 estuvieron marcados por el proceso electoral, las diferentes instancias de votación, los conceptos mencionados en los debates y los actores políticos.

Se destacaron búsquedas de consulta y servicios, como ¿Dónde voto? y Padrón Electoral. También Resultados de las Elecciones 2023, seguido de Debate Presidencial y conceptos resonantes, como Balotaje.

El Presidente Javier Milei encabezó las búsquedas en esta categoría, seguido del exfuncionario Martín Insaurralde y el candidato a Presidente Sergio Massa en tercer lugar.

El meteorito visto en Bariloche, también captó la atención de los usuarios del Buscador.