Los materiales de construcción subieron un 20% en Tucumán

lunes 11 de diciembre de 2023

La variación de precios de materiales de la construcción, tuvo un importante aumento en noviembre, previo a la asunción del nuevo presidente. En este contexto, las empresas líderes en provisión de materiales de construcción en la provincia incrementaron sus listas de precios entre un 15% y un 20% .

“Muchos proveedores no quieren vender, pero no hubo un parate en las ventas de los corralones, la gente se resguarda en materiales de la construcción. Están comprando para no perder la diferencia de plata aunque no estén empezando una obra”, señalaron en un corralón. “Hay stock pero las empresas no quieren despachar muchos artículos. Todo lo que es hierro, chapas, pinturas frenaron sus ventas”, afirman.

