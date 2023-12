Furor en las redes por el tucumano “Manzana” en Gran Hermano 2023

martes 12 de diciembre de 2023

Tras mucha espera, el reality Gran Hermano 2023 volvió a la pantalla de Telefe. Fuegos artificiales, el ojo que todo lo ve, y la puerta por la que todos quieren ingresar y nadie quiere salir. Con las tomas aéreas acercándose de a poco a la casa, irrumpe la voz de Santiago del Moro para situar en tiempo y espacio. “Vamos a despegar a una nueva aventura”, dice todavía en off, mientras las imágenes muestran los ambientes que conocemos de memoria y los personajes de la última edición, que permanecen bien frescos en los recuerdos.

“¿Están listos? Ahí vamos”, dice Santiago con una cuenta regresiva de fondo y la canción insignia del reality atrona en el estudio. ¡”Argentina, volvió Gran Hermano. El programa que todos esperaban”, gritó el conductor. En ese momento, el rating marcaba 16 puntos y se preparaba para escalar.

Federico fue el primer concursante en ingresar a la casa más famosa del mundo e hizo una fuerte presentación que dejó sin palabras a Santiago del Moro.

Conocido por sus amigos como “Big Apple”, el joven se hizo una introducción muy graciosa de su vida: “Me dicen Manzana, soy de la provincia de Tucumán pero vivo en Buenos Aires con mi perro. No me quiero definir como famoso, pero hago RKT y cumbia y mi hit ‘Que a Pasao’ tiene 25 millones de visitas”.

Big Apple empezó a transmitir en la plataforma Twitch con una computadora prestada y hoy se consagra como uno de los cantantes influencers del momento.

Gran Hermano 2023: todos los detalles Después de la exitosa edición 2022, en la que fue su vuelta a la televisión argentina tras 5 años, Gran Hermano regresó a la pantalla de Telefe. El programa es conducido nuevamente por Santiago del Moro y se emitirá todos los días a las 22:30 excepto la gala de eliminación que será los domingos a las 22.

El premio para el ganador será de 50 millones de pesos y habrá competencias intermedias que les permitirá a los participantes obtener diversos beneficios. Al igual que en la edición del 2022 habrá un panel diario junto a Del Moro debatiendo lo que sucede en el reality. La novedad en este punto será Julieta Poggio. , subcampeona del año pasado, que integrará el equipo junto a caras viejas y otras nuevas: Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Ceferino Reato, Eliana Guercio, Marisa Brel, Costa y Pilar Smith.