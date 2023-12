Las 7 series de Netflix más esperadas de 2024

martes 12 de diciembre de 2023

El catálogo de Netflix se prepara para la entrada del año nuevo y algunos de sus proyectos más esperados ya están a punto de poder ser disfrutados por el gran público. El gigante del streaming sabe muy bien lo que se hace. Con una oferta de contenido prácticamente ilimitada, las posibilidades que otorga resultan satisfactorias para todos, independientemente de sus gustos y sus intereses.

Hacer maratones de tus series favoritas está completamente a la orden del día. Nadie te va a mirar con mala cara ni con expresión de extrañeza si le confiesas que vas a pasarte 48 horas siguiendo el argumento de tu ficción preferida. Desde 'Los Bridgerton' hasta 'Miércoles 2', pasando por las dos temporadas de 'Mindhunter', las cinco de 'Stranger Things', o las inquietantes tandas de episodios de 'You', en Netflix tienes todo lo que necesitas.

Algunas de las mejores series españolas de la historia también están disponibles en el catálogo de la plataforma. Entre las más recientes podrás encontrar títulos como 'El Silencio', 'Élite 7' o 'La Chica de Nieve'. Todas ellas se han estrenado a lo largo del último año y, si aún no las has visto, puede que se conviertan en tu entretenimiento perfecto hasta que llegue el 2024 de una vez por todas.

A continuación te dejamos la lista de las series de Netflix más esperadas de 2024, ¡no te pierdas ninguna!:

'El Juego del Calamar' (Temporada 2)

La serie más vista de la historia de Netflix también volverá con nuevos episodios el próximo año. Después de haber estrenado recientemente un reality show inspirado en la primera temporada de 'El Juego del Calamar', los nuevos episodios son lo próximo que la productora tiene entre manos.

'You' (Temporada 5)

No, no se ha terminado todavía. 'You' sigue teniendo carrete para una temporada más. El sadismo de Joe no ha finalizado en Londres. En 2024 veremos al personaje de Penn Badgley volver a Nueva York, donde comenzó todo.

¿Habrá nuevas obsesiones en su mente? ¿Qué pasará con el futuro "estable" que había encontrado en Londres? Al parecer, un viejo fantasma del pasado volverá para atormentarle.

'Los Bridgerton' (Temporada 3)

La célebre adaptación de las novelas de Julia Quinn estrenará su tercera tanda de episodios este 2024.

Si te encantan las tramas románticas y las temáticas palaciegas, 'Los Bridgerton' seguro que es una de tus series favoritas. Así que, ¡enhorabuena! los nuevos episodios están al caer.

'Stranger Things' (Temporada final)

Una de las series más icónicas del catálogo de Netflix llegará a su fin este 2024. 'Stranger Things' marcó un antes y un después en las series de la plataforma.

Las aventuras de este grupo de amigos de Hawkins llegarán a su fin el próximo año. La fecha de estreno todavía es difícil de adivinar ya que el rodaje de esta temporada final se vio drásticamente retrasado a causa de la huelga de actores y guionistas de Hollywood de los últimos meses.

'El problema de los tres cuerpos'

Si lo tuyo son las series de ciencia ficción, esta va a ser de las tuyas. 'El problema de los tres cuerpos' nos muestra cómo una decisión tomada en la China de los años 60 ha trascendido el espacio y el tiempo.

A raíz de esto, una amenaza se cierne sobre el presente y un grupo de científicos deberá encontrar la solución y salvar a la humanidad.

'Avatar: la leyenda de Aang'

La mítica serie de animación sobre el joven Avatar llegará a Netflix en forma de serie de acción real.

Si te apasionó la original y fuiste un fan de Aang y de sus fieles compañeros de viaje, esta serie se convertirá en una de tus favoritas de 2024.

'Merlina'

Después de arrasar en Netflix con su primera temporada, estrenada en 2022, Miércoles está lista para volver a la escuela.

La nueva tanda de episodios, ahora producida también por la propia Jenna Ortega, se adentrará en rincones mucho más oscuros y perversos de la historia. Al menos, así lo ha admitido la actriz protagonista.

Si te encantaron los primeros capítulos de la serie, este 2024 podrás disfrutar de todas las novedades que tenga preparadas.