Quién es Benny Blanco, la nueva pareja de Selena Gomez

martes 12 de diciembre de 2023

Hace unos días, Selena Gómez dio mucho de qué hablar después de haber confirmado que estaba en una nueva relación. Esto a través de comentarios en Instagram de una publicación en la que, además de confesar que llegó a usar bótox, reveló que tenía un romance muy serio con Benny Blanco, definiendo al productor musical como “el mejor de todos los hombres con los que ha estado”, añadiendo además que en este momento de su vida era “absolutamente todo para ella”.

La cantante y actriz también salió a defender a Blanco debido a que varios fanáticos no les gustó esta nueva relación. Generalmente, las celebridades rara vez responden a las provocaciones del público, pero en los últimos meses, Selena ha optado por tener una actitud mucho más asertiva en redes, por lo que su seguidor se llevó un regaño que probablemente jamás va a olvidar.

“No lo entiendo. Si de verdad te importo. Esta es mi mayor felicidad. Si no es así, puedes decir lo que quieras. Pero jamás permitiré que tus palabras guíen mi vida. Jamás. He terminado. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida”, escribió Selena en respuesta a los comentarios del seguidor.

Pero, ¿quién es Benny Blanco? ¿Cuánto hace que se ganó el corazón de Selena y qué hizo para que su turbulenta relación con Justin Bieber (la cual la persiguió por muchos años) quedara en el pasado? El exitoso productor Benny Blanco Como se mencionó anteriormente, Benny Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, es un productor discográfico, compositor y músico estadounidense. Nació el 8 de marzo de 1988 en Reston, Virginia, y desde sus primeros años mostró una gran habilidad musical, pues con tan sólo 13 años, ya había varias disqueras buscándolo para ofrecerle un contrato. En un principio, Blanco quiso ser rapero, pero como él mismo dijo, “a nadie le importa lo que piense un niño judío regordete de Virginia”. Por esta razón, decidió enfocar todos sus esfuerzos en la producción, y el resultado fue trabajar con algunos de los artistas de mayor renombre en la industria de la música. Blanco ha contribuido a la producción de múltiples éxitos musicales. Circus de Britney Spears, Hot N’ Cold de Katy Perry y Moves Like Jagger de Maroon 5, son algunas de sus producciones más aclamadas. No obstante, Blanco también tiene su propio proyecto musical, debutando en 2018 con el sencillo Eastside en compañía de Halsey y Khalid. En 2015, Selena Gómez entró al estudio grabación de Blanco para grabar su pieza Same Old Love, cuya producción estuvo a cargo del originario de Virginia. La canción le dio a Selena Gómez un triple disco de Platino, además de ser el inicio de una particular amistad con el productor. Cabe mencionar que para entonces, Blanco también se encargó de producir Love Yourself, uno de los mayores éxitos de Justin Bieber. Benny volvería a trabajar con ambos artistas en futuras producciones, por lo que era evidente que estaba consciente, hasta cierto punto, de cómo era la relación entre Bieber y Gómez. Al contrario de su novia, Benny ha mantenido su vida privada lejos del escrutinio de los medios. En 2022, Blanco protagonizó su primer escándalo de romance, esta vez con el comediante y rapero Dave Burd, mejor conocido como Lil Dicky. Fotografías de ambos siendo “demasiado” cariñosos fueron compartidas por Benny en sus redes, incluso asegurando que su “yo” de 12 años estaría muy feliz de la nueva pareja que acababa de encontrar, pero al final del día, todo se trató de una broma.

SEGUÍ LEYENDO

Ultimas noticias