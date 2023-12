El presidente de River bancó a Demichelis como entrenador

martes 12 de diciembre de 2023

Los últimos golpes que viene sufriendo River, con una eliminación de la Copa Libertadores que fue como un gancho al hígado del que aún cuesta levantarse, lo colocaron en una situación incómoda con el hincha. Sin embargo, el propio DT manifestó tener "fuerza para lo que viene" y en esa misma sintonía Jorge Brito fue contundente y dejó en claro que el puesto de entrenador tiene una banca unánime en la dirigen.

"No está en revisión su futuro, estamos unidos planificando el próximo año", arrancó el presidente de River, convencido de que Micho "va a iniciar un 2024 con más experiencia y conocimiento del plantel", que es "el mejor del fútbol argentino y uno de los mejores de Sudamérica para pelear la Copa Libertadores".

Luego de varias semanas de conflictos judiciales, finalmente Boca podrá tener el domingo sus elecciones presidenciales y la cuestión no fue ajena para el resto de los clubes argentinos. Al respecto, el presidente de River, Jorge Brito, celebró que los comicios puedan ser llevados adelante y fue tajante: "Las intervenciones judiciales manchan al fútbol".

"No lo voy a negar, futbolísticamente hablando uno le desea lo peor a Boca, quiere que pierda todo lo que juega. Ahora, institucionalmente no me alegra para nada que se postergue una elección en Boca ni que la Justicia intervenga. Estas cosas manchan al fútbol y eso no me gusta. Por eso me alegra que finalmente puedan haber elecciones, gane quien gane y pase lo que pase", sostuvo el mandamás del Millonario.

Fuente: TyC Sports