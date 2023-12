Camila Homs se fue del Bailando en medio de llantos, reproches y emoción

martes 12 de diciembre de 2023

Este lunes Camila Homs se despidió de la pista del Bailando 2023. Emocionada y agradecida por los cuatro meses de trabajo, la modelo y exmujer de Rodrigo De Paul reveló que se retira del programa porque quiere pasar tiempo con sus hijos Francesca (4) y Bautista (2), ahora que los menores tienen receso escolar, ya que después viajarán con el padre y pasarán el resto de las vacaciones con el futbolista.

“Es tu despedida y más allá de todo, me da pena que te vayas. Te soy sincero”, comenzó diciendo Marcelo Tinelli provocando las lágrimas en la influencer: “No me sensibilicé en estos cuatro meses porque me cruce a gente muy linda, todos me dijeron cosas hermosas y también hicimos una mini despedida con mi equipo”, expresó Camila quien también se mostró agradecida por la oportunidad: “La pasé increíble, es un lugar único y el que nunca pisó esta pista no lo entiende”.

La tristeza de CAMI HOMS por su abandono al bailando

En ese sentido, Homs explicó los motivos por los que no estaba segura de sumarse al certamen. “Dudé mucho. Juzgan mucho el programa y yo temía de entrar y que me ataquen. Había pasado un año intenso…duro y no me quería sentir más atacada de lo que ya me había sentido”, expresó Camila angustiada y emocionada.

“Paul y Willy (agentes de la agencia Multitalent) me decían: ‘Pero, dale. Entrá, vos probá, si no te sentís cómoda vemos que pasa pero no te quedes con la duda’, asique bueno, lo intenté y no me arrepiento de nada de la decisión que tomé”, reconoció la participante quien saltó a la fama tras su separación del futbolista, que se puso en pareja nada más ni nada menos que con Tini Stoessel.

Demostrando agradecimiento con Marcelo y con todo el equipo que está detrás del certamen, Camila reconoció: “Pasé unos meses hermosos pero decidí llegar hasta acá porque mi prioridad siempre van a ser mis hijos”, insistió angustiada. Al escuchar sus palabras Tinelli opinó: “Está bueno que lo expliques eso porque algunos arrancan con las suposiciones de que es porque tuviste un cruce con tal”.