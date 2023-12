¿Por qué se redujo la frecuencia de los colectivos?

martes 12 de diciembre de 2023

Desde el pasado lunes, se notan menos colectivos en circulación por el Gran San Miguel. No se trata sólo de una sensasión visual si no que cientos de pasajeros deben esperar más tiempo en las paradas y las unidades se mueven totalmente llenas, a tal punto de no levantar a algunas personas.

Esta situación ya se venía dando en la provincia de Tucumán pero desde esta semana se agravó y los empresarios ya han advertido que desde el próximo 26 de diciembre, habrá una nueva reducción del servicio.

Según han explicado desde AETAT a Los Primeros, muchas empresas no han logrado conseguir el dinero suficiente para comprar el gasoil que ponga en funcionamiento a toda la flota disponible, por lo que el servicio se redujo.

Además, el martes posterior a la Navidad entra en vigencia el "horario de verano", por lo que la frencuencia bajará en un 30% y los colectivos circularán como los días sábados hasta el inicio de las clases, en marzo de 2024.