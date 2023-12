Anunciaron la reducción al "mínimo" de las transferencias discrecionales a las provincias

martes 12 de diciembre de 2023

La cuarta medida que anunció esta tarde el ministro de Economía Luis Caputo fue la reducción “al mínimo” de las transferencias a las provincias.

Esta medida había sido ya anunciada entre las medidas de campaña de Javier Milei y era una de las definiciones más cuestionadas por los gobernadores provinciales.

Caputo ratificó en la demorada conferencia que el país "está frente a la peor herencia de su historia", por la cual "los argentinos son cada vez más pobres", al presentar las primeras medidas del paquete de urgencia económica.

Días atrás, el ministro de Interior, Guillermo Francos también había anunciado la quita de la coparticipación a las provincias

En una entrevista televisiva, Francos había afirmado que "es necesario" terminar con las transferencias discrecionales a las provincias. "Las transferencias discrecionales son producto del mal cálculo de la inflación, es lo que utiliza discrecionalmente el gobierno desde hace años. Eso representa el 5% del presupuesto y es necesario terminar con esto para no gastar de más", añadió.

El propio Milei sostuvo durante la campaña que era necesario "eliminar" este sistema de distribución de partidas a las provincias, aunque remarcó que "no es posible eliminarlo de un día para otro". En ese eje se encuentra, quizás, la definición de Caputo en el sentido de "rediucir las coparticipaciones al mínimo"

"Lo que dice Milei es que no sea el gobierno nacional el que recaude, sino que las provincias que ejecuten el gasto sean las responsables de recaudar. No se puede decir que se puede eliminar la coparticipación porque eso no se puede hacer, porque es algo constitucional", remarcó oportunamente Francos.

Kicillof reclamó por la coparticipación

Un día antes de que Caputo anunciara estas medidas, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reclamó, en su dicurso de asunción de su segundo mandato, la mejora en la distribución de las ransferencias a las provincias.

"En este tempo se escucharon barbaridades inexactas con respecto a los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires. Lo cierto y verdadero es que es la que menos recursos gastó por habitante el año pasado. No lo digo como un orgullo sino como un reclamo de los bonaerenses que representamos y cuidamos", expuso el gobernador.

Buenos Aires es la segunda provincia que menos trabajadores estatales tiene cada mil habitantes, dijo. En la misma línea, Kicillof resaltó que la PBA "es la que menos recursos recibe proporcionalmente de la coparticipación" y aclaró que "más allá del compromiso solidario con el resto de las provincias, esta situación constituye una enorme injusticia" debido a que la jurisdicción aporta el 40% del monto del PBI y recibe poco más del 20%. /C5N