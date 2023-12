Ponen fin a licitaciones de obras públicas y cancelan proyectos no iniciados

martes 12 de diciembre de 2023

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes un paquete de medidas enfocadas en el ajuste del gasto público que, entre otros puntos, le pondrá fin a las licitaciones de obras públicas de acá en adelante. Además, se cancelarán proyectos no iniciados.

En un mensaje grabado y difundido esta tarde, el titular del Palacio de Hacienda hizo un repaso de la situación económica de las cuentas públicas y calificó al déficit fiscal del Estado como el principal problema a combatir para bajar la inflación. "Lo que venimos a hacer es solucionar este problema de raíz, para no tener que padecer mas la inflación y la pobreza", dijo.

En esa línea, enumeró una serie de medidas para reducir el gasto y, tal como había adelantado el presidente Javier Milei durante la campaña, uno de los recortes principales estará enfocado en la obra pública.

"El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva, y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado", dijo el ministro Caputo y agregó: "La realidad es que no hay plata para pagar más obra pública que, como todos los argentinos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos o de los empresarios de turno. La obra pública ha sido siempre uno de los focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina".

Sobre el modelo futuro de desarrollo de obra pública, el titular de Economía adelantó que avanzarán con el proyecto de obras privadas: "Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo".

La iniciativa "a la chilena" que propone Milei

Durante la campaña, el presidente Milei repitió una y otra vez su plan para la obra pública: “Empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos. Los contratos se respetan. Pero vamos a una iniciativa privada a la chilena”.

El primer paso fue anunciado este martes por Caputo, quien además confirmó que seguirán los lineamientos trazados por Milei, es decir, ir hacia el modelo chileno.

El esquema de Participación Público Privada (PPP) se intentó aplicar durante el gobierno de Mauricio Macri, sin éxito, y anteriormente se aplicó en la década de los 90. La iniciativa propone que el Estado le otorgue la facultad al empresariado de llevar adelante una obra de infraestructura a cambio del usufructo de un bien mediante concesiones.

El objetivo del plan que capitales privados financien las obras de infraestructuras que actualmente están en manos del Estado nacional, a cambio de que, en el corto plazo, puedan recuperar la inversión a través del cobro de una tarifa.

La canciller Diana Mondino, durante la campaña, explicó cómo funcionaría el mecanismo privado. "En vez de pagar impuestos para la obra pública, se debe juntar la gente del barrio para decidir que se haga una obra. Así se hizo siempre", dijo.

Una vez consumado el triunfo libertario en el balotaje, miles de trabajadores de la obra pública de las provincias comenzaron a ser notificados de sus despidos mediante telegramas. El párate comenzó a sentirse en el norte del país con efectos en Tucumán y Salta, aunque también se registraron desvinculaciones en Córdoba, La Rioja y Catamarca. Ahora, tras el anuncio de Caputo, se esperan más paralizaciones.

Desde el domingo, el desarrollo y control de las obras públicas vigentes, como también la licitación de nuevos proyectos, se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Infraestructura que conduce Guillermo Ferraro. De ahora en más, será quien este a cargo de revisar las obras y, eventualmente, cancelar aquellas que aún no hayan iniciado. /Ámbito Financiero