La Libertad Avanza busca anotarse un primer triunfo legislativo

miércoles 13 de diciembre de 2023

Tras algunos roces internos y entre negociaciones intensas, La Libertad Avanza busca anotarse un primer triunfo en un Congreso al que llega en clara minoría. Pese a la resistencia del Frente de Todos/Unión por la Patria, la vicepresidenta Victoria Villarruel tendría los números, con ayuda de todos los demás bloques opositores, para elegir al nuevo presidente provisional del Senado -segundo en la línea sucesoria nacional- y los puestos clave para el manejo de la Cámara Alta, incluido el control de la “caja”.

Este miércoles habrá sesión para definir a las nuevas autoridades. Por otra parte, la mayoría conformada -advierten en el resto de las bancadas- es circunstancial, y en la oposición esperan los primeros proyectos del nuevo gobierno libertario.

Antes de asumir, a principios de diciembre, Javier Milei había propuesto al formoseño Francisco Paoltroni para la presidencia provisional del Senado. La entonces vicepresidenta Cristina Kirchner había asegurado que el puesto le correspondía, más allá del tamaño de los bloques, al nuevo oficialismo. Sin embargo, el jefe de la bancada K, el también formoseño José Mayans, salió a marcar la cancha y advirtió que haría valer el peso del bloque, que es primera minoría, con 33 senadores, muy cerca de la mayoría de la Cámara.

El jueves pasado, el Senado le tomó juramento a los nuevos miembros de la Cámara. Las autoridades, definidas hasta entonces por el kirchnerismo, renunciaron. Pero no fueron elegidas las nuevas. El reglamento de la Cámara establece que la renovación de autoridades debe realizarse en febrero. El nuevo oficialismo no tenía los números para forzar el tratamiento.

Las autoridades, ahora vacantes, se definen por mayoría, aunque la tradición parlamentaria es que la presidencia provisional quede para la fuerza del nuevo gobierno. La mayoría son 37 senadores: La Libertad Avanza tiene 7. Es decir, sin el kirchnerismo, requiere del acompañamiento de casi todos los demás bloques de la cámara: los 24 de lo que hasta ahora es JxC (UCR, PRO y senadores “federales”), Unidad Federal (3), dos misioneros, dos santacruceños y una rionegrina que responden a sus gobiernos provinciales.

Este martes, Villarruel encabezó una reunión de labor parlamentaria: es decir, un espacio de negociación con los presidentes de todos los bloques, pensado entre otras cosas para discutir los temarios de las sesiones, algo que no ocur r ió con mucha frecuencia en los últimos cuatro años. Tras la reunión, convocó a una sesión para este miércoles a las 15 para el tratamiento de la designación de autoridades en reemplazo de las renunciadas.

Paoltroni quedó involucrado en una intensa interna libertaria, además de ser resistido por su coprovinciano jefe de UxP -espada del gobernador formoseño Gildo Insfrán en el Senado, quien busca desactivar cualquier figura que pueda traerle problemas en su provincia. De hecho, denunció públicamente que hubo negociaciones para correrlo entre el propio Mayas y Guillermo Montenegro, hombre de confianza de Villarruel.

Que hiciera pública la interna no cayó muy bien ni en el bloque ni en la presidencia de la Cámara Alta. La Vicepresidenta, corrida del Ejecutivo, habría querido -de acuerdo a la acusación interna y según fuentes parlamentarias- poner a alguien que le responda directamente como presidente provisional del Senado. En su entorno lo negaron.

Según indican en los bloques opositores, desde LLA no informaron quién sería el elegido para la presidencia provisional, aunque algunos senadores indicaban que el nombre de Paoltroni estaría caído. En la bancada oficialista no había por ahora confirmación y el senador también prefirió no hacer declaraciones.

“Esto era una carrera para lograr los 37, con acuerdos y guiños de sectores muy diversos. Es un logro, sí, es una buena gestión de negociación, habla bien por ellos. Ahora, es una mayoría circunstancial para las autoridades del Senado, eso cambia a la primera ley que manden, se discute de nuevo, se supone que tienen claro eso”, dijeron a este medio de uno de los bloques opositores que acompañará la propuesta de autoridades del nuevo oficialismo.

La discusión por las autoridades parlamentarias es una de las múltiples que se avecinan y que incluye a la negociación por los lugares y las presidencias de las comisiones parlamentarias, en la previa de que el nuevo gobierno de Javier Milei mande su primer paquete de reformas al Congreso de la nación.

La mayoría circunstancial, es decir, todos los bloques menos UxP, dieron acuerdo para delegar en la presidencia de la Cámara, es decir Villarruel, la conformación de las comisiones. Proporcionalmente, los 39 no K tendrían mayoría -quedará luego la negociación entre cada bloque por los lugares en cada comisión- y el resto quedará para los 33 de UxP/FdT.

“Aquellas comisiones con 19 miembros, el sector político conformado por los bloques UCR, Frente PRO, La Libertad Avanza, Cambio Federal, Unidad Federal, Por Santa Cruz, Partido por la Justicia Social, Juntos Somos Río Negro y Frente Renovador de la Concordia Social integrarán 11 Senadores, y en aquellas compuestas por 17 miembros integrarán 10 Senadores. En las Comisiones Bicamerales se respetará la misma integración proporcional. Sus integrantes serán propuestos por acuerdo de los respectivos bloques que conforman dicho sector político. La Bicameral de Tratamiento Legislativo, el sector político mencionado designará 5 miembros”, se definió en labor parlamentaria./TN