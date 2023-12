Jaldo admitió que podría impulsar una reforma constitucional

miércoles 13 de diciembre de 2023

El gobernador Osvaldo Jaldo concedió en la noche del martes una entrevista al programa Panorama Tucumano, de LGPlay. El mandatario habló de todo, hizo un balance de sus primeros 40 días de gestión, del ajuste aplicado para reducir los gastos del Estado provincial, de la continuidad de la obra pública y de los anuncios económicos realizados por el ministro de Economía Luis Caputo. En la extensa charla Jaldo también ratificó su intención de avanzar con la reforma constitucional provincial.

Repercusiones de los anuncios de Caputo

“Es prematuro dar una opinión, (pero) me preocupa la devaluación, y cómo repercutirá en el precio de los alimentos, de las cosas. Porque esa medida guarda relación directa con el aumento de precios; y si estos siguen subiendo, habrá sectores que se verán perjudicados”, consideró el gobernador.

“Primero, les pido a los tucumanos tranquilidad, serenidad y paz social para todos. Las medidas recién se anuncian; hay que ver el comportamiento de los mercados, de los formadores de precios. El precio máximo lo fijará la capacidad de compra de los consumidores. Si lo ponen por encima de eso no venderán”, dijo.

Más allá de los anuncios, Jaldo destacó la forma en que se vivió el traspaso de mando. “Mucha gente salió a la calle a festejar; y muchos otros se quedaron en su casa. No vimos contramarchas. El nuevo presidente tiene el apoyo mayoritario; ganó por 11 puntos. Hay que respetar”, señaló.

Obra pública

Jaldo confió, además, en que la obra pública que se viene ejecutando en Tucumán no se paralizará. “(Caputo) nada dijo sobre las obras que se están haciendo. Las que no se harán son las licitadas y no ejecutadas a la fecha; pero no hizo referencia a aquellas con avance de ejecución. No terminar las que tenemos en ejecución causaría mucho daño”, indicó.

Balance de gestión

En cuanto a sus 40 días al frente del Poder Ejecutivo Provincial, subrayó su capacidad de diálogo, con todos los sectores. “Es el momento de conversar. Hoy (por ayer) recibí al arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez. Tuvimos un diálogo franco, sincero”, contó. El periodista Federico Van Mameren le recordó que había firmado ante el religioso un compromiso durante la campaña, que reunía una serie de puntos. Entre ellos, la reforma electoral. El gobernador ratificó aquel compromiso, y dijo que impulsará los cambios necesarios.

Reforma de la Constitución

En este contexto, Jaldo admitió que durante su gestión bien podría impulsar una nueva reforma de la Carta Magna provincial. “Quizá haga falta una reforma constitucional, pero no solo cuestiones electorales. Una reforma debe contemplar los problemas reales de la gente. Hoy muchos tucumanos no tienen acceso a servicios, a agua, a luz, a cloaca; no tienen acceso a un techo propio. Si no, no tiene sentido una reforma constitucional”, afirmó.

Dijo que no teme promover una reforma constitucional. “Porque esta implica someterse a la voluntad popular”, explicó. Precisamente, también habló del desarrollo del año electoral en la provincia. A su criterio, el cambiante voto de la gente entre los comicios provinciales, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, las elecciones generales y el balotaje refleja un mensaje claro a la clase política. “Hay una sociedad que evidentemente cada vez tolera menos; está enojada con la situación que está viviendo. Y los políticos deben estar a la altura de las circunstancias”, puntualizó.

Ajuste provincial

Destacó, además, algunas medidas que fue tomando a lo largo de sus primeros 40 días al frente del Gobierno. “He achicado el Estado; no podemos gobernar con déficit. Y esto del ‘déficit cero’ no lo inventó Milei; yo asumí antes, y muchas medidas que hoy está tomando el Gobierno nacional ya las había empezado a tomar. Hoy la situación indica un único camino a recorrer. Son medidas de sentido común, que el Estado necesitaba. No podemos gobernar con déficit fiscal”, afirmó.

Van Mameren le consultó si se trataba de reproches hacia su predecesor, Juan Manzur. “Cada gobernador tiene su criterio, somos seres humanos diferentes. Me eligieron para corregir lo que haya que corregir, y para mantener y consolidar las cosas buenas que se hicieron. Gané con el 54%, le saqué 20 puntos de diferencia (al segundo). La gente tuvo expectativa y confió en mí; pero no se trata de un cheque en blanco. Meses después, la gente votó diferente”, remarcó.

Gobernar sin retrovisor

Y después insistió en que no estaba aludiendo a gestiones pasadas. “He roto el espejo retrovisor; solo miro el parabrisas, porque mirar hacia atrás me hace perder tiempo y me hace poner de malhumor”, reconoció. Reconoció, sin embargo, dos aspectos positivos de Manzur: “Tuvo muchas cosas positivas en materia de salud; equipó hospitales con equipamiento de alta tecnología. Hay sanatorios que no tienen la tecnología del hospital Padilla”.

En ese contexto, Jaldo ninguneó las pintadas que aparcieron el algunas paredes de la ciudad, con la inscripción “Juan, volvé”. “Son travesuras políticas; de algún dirigente político. De alguno que está sentido, que ha quedado afuera. Tiene que tener paciencia. Esas cosas suelen pasar; eso es peronismo. El peronismo no se puede quedar quieto”, dijo, con una sonrisa.

La salud del gobernador

El mandatario provincial respondió sobre aquellas versiones que indicaban de que padecería cáncer. "La política debe tener un límite, porque más allá del dirigente político, tenemos familia. Esas versiones duelen, llegan a la familia, y no es bueno. No tengo cáncer ni ninguna otra enfermedad. Sé de dónde salen los rumores: son 'viudas del poder'; usufructuaron el poder y de la noche a la mañana quedaron descalzos. Y ellos saben que yo sé", aseveró.