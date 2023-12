Economistas esperan una inflación mensual del 30% en promedio tras los anuncios de Caputo

miércoles 13 de diciembre de 2023

El primer mensaje de Luis Caputo como ministro de Economía tuvo como eje central la ratificación de un ajuste de 5 puntos del PBI en 2024 y un fortísimo salto cambiario que llevará el precio del dólar oficial a los 800 pesos. Analistas consultados coincidieron en que, si bien hubo algunas definiciones para el mercado, el mensaje estuvo dirigido al público general y faltan algunos detalles de cómo se instrumentarán las medidas que comunicó el nuevo titular del Palacio de Hacienda. Con la devaluación y las correcciones que se esperan en las tarifas de servicios públicos, las consultoras esperan que la inflación mensual pase a la zona del 30% mensual en los próximos meses, aunque puede ser todavía más alta.

El presidente de Romano Group, Alfredo Romano, comentó que los lineamientos del mensaje de Caputo fueron “generalistas” con foco en el recorte fiscal y una corrección cambiaria superior al 100%, por encima de los $650 que había adelantado el nuevo ministro del Interior, Guillermo Francos. “Va en la línea correcta. Al no tener resoluciones aún no sabemos a cuánto va a vender los dólares el Banco Central, pero la lógica parece ser proteger los dólares que van a empezar a acumular”, añadió.

El director de Analytica, Claudio Caprarulo, consideró que el salto cambiario es “muy fuerte”, del 118%, por lo que sostuvo que “es difícil imaginar en los próximos meses tasas de inflación por debajo del 30% mensual y todavía falta saber cuánto van a aumentar las tarifas de energía y el transporte. Falta saber cómo se van a coordinar los salarios”.

“Fue un mensaje que comienza a develar parte del camino: devaluación y recorte fiscal. Faltan algunas definiciones como por ejemplo qué va a pasar con la tasa de interés. La coordinación entre la política monetaria, cambiaria y fiscal va a ser clave para anclar las expectativas”, dijo Caprarulo.

Por su parte, el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, dijo que la sorpresa fue que el dólar oficial tendrá un piso más alto del que había trascendido en las últimas semanas, aunque resaltó que faltaron los detalles de la implementación. “No dijo cómo va a llegar al déficit cero ni cómo se va a cortar la emisión monetaria. Buscan que el ancla sea fiscal pero no se sabe cómo la van a llevar adelante. Otra cosa que no queda claro, por ejemplo, es qué va a pasar con la deuda de los importadores”, agregó.

Además, Menescaldi también proyectó que el piso para la inflación de los próximos meses será de al menos 30% mensual. “Para diciembre esperábamos 23% antes de los anuncios de este martes”, dijo el director de Eco Go.

El economista de UBA y UTDT, Julián Rojo, consignó en un posteo en su cuenta de X (ex Twitter): “Con devaluación del 120% no hay tarifazo que alcance porque el costo está en un 80% dolarizado. Encima le cae todo a los hogares de ingresos medios y bajos”.

En ese sentido, aunque sin precisiones, fueron las palabras de Caputo: “Estamos heredando una inflación reprimida que ya se está escapando. Es consecuencia del rezago de la política monetaria ultraexpansiva de estos últimos cuatro años y de los controles de precios, que a la larga nunca funcionan”. En tanto, dejó una fuerte advertencia para lo que viene: “Vamos a estar durante unos meses peor que antes en materia de inflación. Y lo digo así porque, como dijo el Presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable”.

La estrategia de contención, explicó el ministro de Economía, será un aumento del 100% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un 50% la Tarjeta Alimentar. “Esto va en línea con lo que decíamos antes, que vamos a fortalecer los planes que van directo a la gente, sin intermediarios, y a la gente que más lo necesita”, concluyó. / Infobae