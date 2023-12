Las jugadoras argentinas estuvieron entre las más agredidas en redes sociales en el Mundial femenino

Según este informe, las jugadoras argentinas se encuentran entre las que más han sufrido ataques virtuales durante el torneo. El análisis de los datos recopilados muestra que la Selección de Estados Unidos encabezó la lista, con casi cuatro mil mensajes agresivos dirigidos a sus jugadoras a lo largo del campeonato. Argentina ocupó el segundo lugar, acumulando más de 1500 mensajes de este tipo.

