Martín Palermo dirá presente en La Bombonera para votar

miércoles 13 de diciembre de 2023

Después de mucha incertidumbre, la Justicia de por medio y fuego cruzado constante, es un hecho que las elecciones en Boca se celebrarán este domingo 17 de diciembre. Y si bien los dos nombres principales que concentrarán la atención de la jornada serán los de los candidatos, Juan Román Riquelme y Andrés Ibarra, habrá otro que también tendrá un peso especial: Martín Palermo.

Ya se sabe desde hace tiempo que el máximo goleador de la historia xeneize es el elegido por la oposición para asumir el puesto de DT en caso de obtener la victoria, pero ahora la novedad pasa porque desde su entorno confirmaron que dirá presente en La Bombonera para ejercer su voto.

Palermo, actual entrenador de Platense, comandará al Calamar el sábado en la final de la Copa de la Liga ante Rosario Central con el sueño de hacer historia (conseguir el primer título del equipo en Primera); y, una vez que se defina la historia en Santiago del Estero, pegará la vuelta hacia Buenos Aires para poder decir presente el domingo en Brandsen 805.

"Desde que empecé mi carrera como entrenador, siempre que me preguntaron cuáles eran mis sueños, dije que eran los de dirigir a Boca y Estudiantes. Hoy estoy con la posibilidad de que (Andrés) Ibarra me tenga en consideración y con la posibilidad de cumplir ese sueño, ser el técnico de Boca", expresó el Titán días atrás, manifestando abiertamente su apoyo a la fórmula opositora.

Palermo y su apoyo a la candidatura de Ibarra para las elecciones en Boca

"En todo este tiempo han pasado otros presidentes, como Daniel Angelici en dos períodos, han estado el Vasco (Rodolfo) Arruabarrena, Guillermo (Barros Schelotto) y yo nunca estuve en consideración ni me llamaron. Con esta gestión actual les ha tocado al Negro (Hugo) Ibarra y a (Sebastián) Battaglia. No me ha tocado tampoco la posibilidad. Hoy, si las cosas se dan, tengo la posibilidad de ser el técnico de Boca", agregó el Loco.

¿Y si Platense busca renovarle el contrato? Con el Xeneize en el horizonte, Palermo fue claro: "El presidente de Platense sabe que mi sueño es dirigir a Boca y que con Boca no va a competir. Ahora, cuando sucedan las cosas, espero que ese sueño se cumpla, que algún día me toque volver a La Bombonera y que el hincha me reciba como su entrenador y no el del equipo rival. No hay más vueltas que darle a esto". /TyCSports