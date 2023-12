Un ex compañero del Papu Gómez habló sobre su salida de la Selección

miércoles 13 de diciembre de 2023

El Papu Gómez fue el único futbolista de la selección argentina que nunca volvió a ser convocado por Lionel Scaloni tras la conquista del Mundial de Qatar. En un principio, no había motivo extradeportivo para su marginación del plantel, pero en octubre se conoció un caso de dopaje que aún está bajo investigación y que lo tiene apartado del fútbol profesional. En este contexto, Gonzalo Bergessio habló sobre la situación de su ex compañero.

El ex delantero fue compañero del Papu en San Lorenzo y en el Catania de Italia, clubes en los que entablaron una gran amistad que aún sigue vigente. En diálogo con DSports Radio, Lavandina opinó sobre la situación que vive su amigo: “Hablo seguido con él, no lo quiero molestar, está un poco en la suya, bajó un pco la exposición. Fue algo triste porque el Papu fue campeón del mundo igual que todos los demás y para mí está mal, no se qué habrá pasado, estoy afuera, no tengo idea. Pero te da bronca porque él ganó la Copa también y se merecía estar por lo menos festejando ese logro lindo que no te va a pasar nunca mas en la vida”.

Cabe recordar que a comienzos de año la selección argentina celebró dos amistosos, contra Panamá en el Monumental y ante Curazao en Santiago del Estero, cuyo objetivo era que los futbolistas campeones pudieran festejar con el público el título obtenido en Qatar. A esa doble fecha FIFA, Gómez fue el único del plantel original que no fue llamado y desde entonces no ha vuelto al seleccionado. “Son cosas íntimas capaz, de un grupo. A veces estando en la Selección es difícil que se pueda quedar ahí, pero me da bronca y se merecía poder disfrutar de todo lo lindo que le pasó en la Selección. Una pena. Pero son cosas internas que seguramente lo han aclarado internamente”, manifestó Bergessio que agregó: “Es algo que a veces no se puede opinar porque estas afuera”. Sanción En octubre, Gómez recibió una sanción de dos años después de que se filtrara que dio positivo en un control antidopaje que se realizó en noviembre de 2022, cuando jugaba en Sevilla. La sustancia que se le encontró en el organismo fue terbutalina y el ex Arsenal de Sarandí se defendió argumentando que la noche anterior al control consumió un jarabe para niños que le dio su pareja en medio de un ataque de tos. El Papu Gómez compartió un comunicado en ese momento en el que brindó detalles sobre su doping y defendió su inocencia: “Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida”. En una segunda parte del descargo, publicó un video: “Siempre fui un ejemplo adentro y fuera de la cancha, y creo que en mis 18 años de carrera pude cumplirlo. No me quiero retirar de esta manera, no quiero terminar mi carrera así, creo que no lo merezco. Lo que más deseo es volver a las canchas, con mis compañeros, jugar con el Monza. Acá, dándole batalla voy a seguir entrenándome solo, y ojalá que mis abogados y allegados puedan llegar a resolver el problema”.

