Terminó la fase de grupos de la Champions League: todos los clasificados a octavos de final

Este miércoles se cerró la fase de grupos de la Champions League. Varios equipos llegaron a la última fecha clasificados, pero en la gran mayoría de las zonas se dio un final apasionante. Tanto es así que se dieron sorpresas y batacazos inesperados.

Cabe destacar que los cruces de los octavos de final todavía no se conocen ya que en la Champions se hace un sorteo entre los que lograron pasar de ronda y se pueden enfrentar entre todos.

El sorteo de los octavos de final de la Champions League será el próximo lunes 18 de diciembre en Nyon, Suiza. Allí se conocerán los enfrentamientos y también los del resto de competencias europeas como la Europa League y la Conference League.

