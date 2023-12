Defensa Civil municipal alertó a su población por por fuertes tormentas

jueves 14 de diciembre de 2023

Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para advertir sobre un posible temporal de lluvia y viento para este jueves en San Miguel de Tucumán y otras localidades de la región. Según el organismo, podrían registrarse tormentas de variada intensidad, acompañadas por fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y gran actividad eléctrica.

Ante ese pronóstico, de Dirección de Defensa Civil municipal reiteró a la población algunas recomendaciones para prevenir accidentes:

-Esperar a que pase la alerta meteorológica para salir a la calle.



-No buscar resguardo debajo de un árbol, ya que este puede caerse por efecto del viento o, en caso de una tormenta eléctrica, puede atraer un rayo.



-No transitar por calles inundadas, ya que el agua de lluvia arrastra sedimentos y estos pueden ser elementos cortantes, como vidrios, alambres o metales, lo que puede ocasionar accidentes.



-Si el domicilio corre riesgo de inundarse, hay que mantener todos los electrodomésticos y aparatos eléctricos en lugares elevados y que se mantengan secos, cortar el suministro de energía eléctrica y llamar a los números telefónicos de emergencia para solicitar ayuda.



-Por emergencias derivadas de estos fenómenos meteorológicos, los vecinos pueden comunicarse con la guardia de Defensa Civil municipal a los teléfonos 381-2232140 y (0381) 4239199, que atienden las 24 horas.





-Evitar subir a estructuras altas, como torres, árboles, cercos, líneas telefónicas o tendido eléctrico.



-En un auto: permanecer en el interior y estacionar en un lugar abierto, sin árboles.



-En caso de que su vehículo quede atrapado, salir y buscar un refugio seguro.



-De ser necesario circular en un vehículo, manejar a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.



-Retirar de la calle elementos que puedan obstruir las bocas de tormenta.



-Evitar tocar postes de luz y árboles.



-No movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.