jueves 14 de diciembre de 2023

Yanina Latorre demandará a Estefi Berardi luego de ser sobreseída por la causa que la panelista le había iniciado tiempo atrás. El enfrentamiento inició luego de que la “angelita” diera detalles sobre el supuesto affaire entre su colega y Federico Bal.

“La Justicia dijo que no tenía que pagar y ahora va a tener que pagar”, sentenció Yanina y adelantó que Estefi estaría planeando hacerle una demanda por “hostigamiento laboral”. “Basta, me hartó. No se va a meter con mi dignidad y con mi laburo”, disparó.

Claramente enojada por la situación, señaló: “Me va a tener que demostrar todo lo que dijo, palabra por palabra. Es la primera vez que inicio una demanda. Yo no hice ni hostigamiento, ni violencia contra ella y menos acusarme de robo, por eso sí es un delito”.

“Yo me banqué toda la pelotudez de esta infradotada, pero hasta acá llegó mi amor. Esta piba va a tener que ir a la Justicia y demostrarme adelante del juez en dónde la hostigué y maltraté. Cuando vos sos oscura y hacés cagadas, para salir salpicás al otro. Que me diga dónde robé y después le enseño a laburar”, agregó.