Lilia Lemoine cantó "No llores por mí Argentina" emulando a Madonna

jueves 14 de diciembre de 2023

Lilia Lemoine causó revuelo en las redes al publicar un video cantando en su baño, luego de que todos hablaran de su interpretación de "No llores por mí Argentina" que fue capturada por las cámaras de Crónica en la gala del Colón por la asunción del presidente Javier Milei.

El video de Lilia Lemoine cantando "No llores por mí Argentina"

La cuenta de X del medio Data Diario divulgó el clip donde la diputada de La Libertad Avanza cantaba junto a una mujer el tema que fue inspirado en el discurso de Eva Perón en el balcón de la Casa Rosada, tras ganar Perón las elecciones presidenciales de 1946.

"¿Nace una nueva Evita? @lilialemoine sorprendió a todos cantando su versión de “No llores por mi Argentina” a la salida del Teatro Colón", fue el texto con el que la cuenta acompañó el video y Lemoine no dudó en responder al tuit con un video donde se le puede ver en el baño en plena interpretación del mismo tema en inglés, emulando a Madonna.

La política respondió al enunciado con una explicación sobre su gusto por el tema, a pesar de que tiene que ver con un modelo político que no coincide con sus convicciones y movimiento actual: "Ehhhhhh NO. Ella me pidió cantar eso, ¿le iba a decir que no? Además es una canción preciosa... La letra en Inglés es aún mejor... Nota: en mi casa la opinión era dividida; mi abuela la odiaba... mi mamá la amaba. Yo no podía decir algo negativo sobre Eva Perón porque ella LLORABA. Créase o no. Y no es que desentonamos, no armonizamos".