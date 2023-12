Alberto Fernández contestó las críticas por el decreto sobre su custodia

jueves 14 de diciembre de 2023

El ex presidente Alberto Fernández rechazó las acusaciones en medio de los vaivenes sobre el decreto que establecía cambios en la custodia de los ex mandatarios, ex vicepresidentes y sus familiares directos en sus desplazamientos en el país como en el exterior. En medio de esa polémica, finalmente Fernández decidió que no viajará a España para evitar que se ponga en duda su “honestidad” y resaltó que “no reclamó ningún trato especial con la custodia”.

Por primera vez, Fernández se refirió explícitamente al decreto 735/23, publicado en el último día de su mandato, y aclaró que solo “modificaba la dependencia funcional del servicio de custodia de ex presidentes y vicepresidentes, trasladándola a la Órbita de la Casa Militar y la Secretaría General, organismos que siempre tuvieron la custodia del Presidente en ejercicio”.

En el día de ayer, la Ministra de Seguridad difundió un tweet en el que informaba la derogación de un decreto firmado por mi y aclarando que iba a poner el fin al gasto que representa que un ex presidente cuente con custodia cuando se desplaza al exterior. pic.twitter.com/88KFoCItmk — Alberto Fernández (@alferdez) December 14, 2023

Hechas estas aclaraciones, espero que las malas prácticas de la política se destierren de una vez y para siempre. Seguir fomentando el odio, tal vez para tapar las decisiones dogmáticas de un gobierno, no tiene justificación alguna. — Alberto Fernández (@alferdez) December 14, 2023

Sin embargo, la medida causó revuelo y críticas de la oposición porque el texto otorgaba resguardo policial dentro y fuera de las fronteras nacionales, sin límites o condiciones específicas, a todos aquellos ex presidentes y ex vicepresidentes junto sus familiares.

Desde su cuenta personal de la red social X, el ex jefe de Estado comenzó un extenso hilo en el que se mostró sorprendido por una publicación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde anunció la derogación de un decreto que él mismo había firmado. “El tweet ha sido borrado de la cuenta de la Ministra de Seguridad y la copia del decreto estaba firmado por Bullrich, quien solo puede firmar resoluciones ministeriales. Los decretos deben ser rubricados por el Presidente de la Nación”, expresó, al referirse de la marcha atrás que decidió el gobierno de Javier Milei sobre esa medida.

Alberto Fernández justificó la modificación de traspasar la custodia de los ex presidentes al organigrama de Casa Militar al destacar que “es público y notorio” que Patricia Bullrich y “algunos de sus colaboradores cercanos están sospechados de haber llevado a cabo persecuciones políticas en el pasado”. En sus propias palabras, dijo: “Su mano derecha, el Diputado (Gerardo) Milman está denunciado en el atentado contra la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y yo personalmente tengo una demanda civil pendiente contra la ministra Bullrich.”

“Es claro que no hay garantía alguna de imparcialidad en el manejo de la custodia de los ex mandatarios opositores. Si faltaba alguna duda, basta con la publicación borrada de un decreto firmado por ella, sin facultades para hacerlo”, continuó el ex presidente.

“Dicho esto, el decreto que yo firmé no alteró en absoluto el régimen de custodias otorgados para presidentes y ex presidentes y sus familiares directos que cuenta con décadas de vigencia. A mi juicio, la custodia de los ex presidentes y sus familias tiene sentido. Una sociedad que es convocada permanentemente al odio hacia el contrario, pone en riesgo la integridad de todas esas personas”, agregó.

Fernández recordó que el entorno íntimo de los ex presidentes suelen sufrir agresiones. “Debo recordar que mi hijo mayor ha recibido amenazas de muerte y en algún caso los autores de los mismos han sido juzgados. También debo recordar que hace muy poco tiempo el ex presidente Mauricio Macri hizo público que una de sus hijas había sido amenazada. Todo eso muestra la crispación social que nace por el clima que se promueve y los efectos negativos que todo eso genera”, sostuvo en el hilo.

Viaje a España