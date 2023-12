AETAT se despega de FATAP y no reducirá el servicio de colectivos

jueves 14 de diciembre de 2023

A través de un comunicado, FATAP informó que "debido a que numerosas jurisdicciones no han recibido las asistencias provenientes del Fondo Compensador al Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del Interior del País ("el Fondo Compensador") correspondientes al mes de noviembre de 2023; "resulta inminente la paralización paulatina de los servicios por falta de recursos para hacer frente a los compromisos salariales".

Asimismo, "el impacto generado por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que devaluara la moneda de curso legal en un 55, afectando los precios del combustible, resulta necesarios la restructuración de los servicios hasta tanto se cuentan con medidas que permitan la sustentabilidad de estos".

Por todo ello anunció:

1.- La reducción de los servicios a los mínimos operativos indispensables.

2.- La suspensión de los servicios nocturnos desde las 21:30 hs. y hasta el primer servicio diagramado al día siguiente.

¿Qué ocurriá en Tucumán?

Los empresarios nucleados en AETAT confirmaron que no adhieren al comunicado de FATAP. "Por ahora, no lo vamos a aplicar en Tucumán por respeto a los usuarios", comentó Jorge Berreta a LV12.

Y adelantó que "Mañana (por este viernes) tenemos una reunión de las 54 empresas e inmediatamente vamos a pedir una audiencia con el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta, Rossana Chahla, porque creemos que todos tenemos que hacer un esfuerzo para sostener el servicio público que está en un punto límite y en una crisis total".

"Vamos a agotar los diálogos y gestiones tanto en la jurisdicción como en la Nación, donde lamentablemente aún no hay interlocutor porque aún no asumió el secretario de Transporte. Pero le damos tranquilidad a los usuarios que hoy y esta semana, no hay recorte de servicio", cerró.