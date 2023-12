Pampita y Benjamín Vicuña se reunirán y pasarán juntos las fiestas

Pampita y Benjamín Vicuña supieron recomponer su relación tras su escandalosa ruptura, a tal punto que lograron formar una familia ensamblada. Es por ello que pasarán la Navidad juntos, uniendo a los integrantes de cada una.

Así lo anunció Roberto García Moritán en Mañanísima (El Trece) donde aseguró: "La mesa va a estar repleta de amigos y familia". Esto se debe a que "Caro es muy amiguera".

"Va a ser en forma de cadena porque mi ex se volvió a casar, lo mismo del lado de su ex. Así que va a ser la familia de Caro, la familia de la familia de Caro... Son momentos muy lindos, me encanta", se mostró entusiasmado al respecto.