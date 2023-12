jueves 14 de diciembre de 2023

Messi nominado: cuándo se entregan los premios The Best FIFA 2023

The Best FIFA es un premio individual de fútbol que reconoce a los mejores jugadores del mundo de cada temporada. El premio se otorga junto con otros varios como el de mejor entrenador en la gala anual del organismo conocida como The Best FIFA Football Awards.

Cuándo se entregan los premios The Best FIFA 2023

Los premios The Best FIFA 2023 se llevarán a cabo el 15 de enero de 2024, en Londres.

Nominados al Premio The Best al Jugador de la FIFA

Erling Haaland (Noruega)

Kylian Mbappé (Francia)

Lionel Messi (Argentina)

Nominadas al Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Aitana Bonmatí (España)

Linda Caicedo (Colombia)

Rachel Daly (Inglaterra)

Kadidiatou Diani (Francia)

Caitlin Foord (Australia)

Mary Fowler (Australia)

Alex Greenwood (Inglaterra)

Jenni Hermoso (España)

Lindsey Horan (EE. UU.)

Amanda Ilestedt (Suecia)

Lauren James (Inglaterra)

Sam Kerr (Australia)

Mapi León (España)

Hinata Miyazawa (Japón)

Salma Paralluelo (España)

Keira Walsh (Inglaterra).

Nominadas al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Peter Gerhardsson (Suecia)

Jonatan Giráldez (España)

Tony Gustavsson (Suecia)

Emma Hayes (Inglaterra)

Sarina Wiegman (Países Bajos).

Nominados al Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Pep Guardiola (España)

Simone Inzaghi (Italia)

Luciano Spalletti (Italia).

Nominadas al Premio The Best a la Guardameta de la FIFA

Mackenzie Arnold (Australia)

Ann-Katrin Berger (Alemania)

Catalina Coll (España)

Mary Earps (Inglaterra)

Christiane Endler (Chile)

Zećira Mušović (Suecia)

Sandra Paños (España).

Nominados al Premio The Best al Guardameta de la FIFA

Yassine Bounou (Marruecos)

Thibaut Courtois (Bélgica)

Ederson (Brasil)

André Onana (Camerún)

Marc-André ter Stegen (Alemania).

Personas nominadas al Premio a la Afición de la FIFA

Aficionado del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina)

Fran Hurndall (Inglaterra)

Miguel Ángel, aficionado del Millonarios (Colombia).

Máximos ganadores del Premio The Best FIFA

1- Lionel Messi: 2 (2019, 2022)

2- Cristiano Ronaldo: 2 (2016, 2017)

3- Robert Lewandowski: 2 (2020, 2021)

4- Luka Modric: 1 (2018)