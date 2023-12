Cuál es el vínculo entre Sabrina de Gran Hermano 2023 y el Kun Agüero

jueves 14 de diciembre de 2023

Sabrina Cortez entró el segundo día a la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) y enseguida se comenzó a hablar sobre su vínculo con Sergio Kun Agüero, por lo cual su novio contó toda la verdad en Cortá por Lozano.

Brian Fernández hizo un móvil en vivo para el ciclo de Verónica Lozano para hablar sobre su relación con la actual líder de la casa y Vicky Xipolitakis le consultó si sabía por qué el Kun y Sabrina se seguían en redes, ya que se rumoró que pudo haber habido un romance secreto entre ellos, pero el joven aprovechó para desmentir todo eso y aclaro: "Es amigo mío, en realidad".

"Somos amigos desde chicos. Mis papás son los padrinos de él y mi hermano es padrino de Benja (el hijo de Agüero con Gianinna Maradona) también", agregó Brian, por lo cual el vínculo entre Sabrina y el futbolista es prácticamente familiar.

¿Quién es Sabrina Cortez?

La primera en ingresar a la casa más famosa, la participante número 21, se llama Sabrina Cortéz, es mendocina y vive en Buenos Aires hace 15 años. Se dedica a la contaduría aunque quiere dejar esa tarea para dedicarse 100% al modelaje y a las redes sociales.

“Me dicen la Barbie camionera porque abro la boca y la cago”, admite Sabrina Cortéz en su presentación para ingresar a la casa de Gran Hermano 2023. “Mi mamá y mi papá son militares así que yo también quise serlo en un momento, todo ese ambiente me encanta”, reveló Sabrina.

La jugadora advierte que no se dejen llevar por las apariencias porque ella no es delicada, y lanzó información picante sobre su estado sentimental que puede repercutir en la casa: “Estoy en pareja hace 7 años con intermitencias. Mi novio está chocho y me deja ser, no es celoso. Si es por estrategia y es necesario, estaría con alguien”.