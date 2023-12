Preocupa en Argentina la enfermedad que afecta el sistema nervioso de los caballos

jueves 14 de diciembre de 2023

Por Daniela Orlandi

Argentina afronta un brote de encefalomielitis equina, después de 35 años sin presencia de la enfermedad. El virus se expande rápidamente en distintos territorios del país y en Uruguay y preocupa a las autoridades, que el 30 de noviembre declararon la emergencia sanitaria para todo el territorio nacional. La enfermedad en equinos avanza a pasos agigantados, no solo se presentó con casos en Buenos Aires, Chacho, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa y Río Negro, sino también en la vecina provincia de Santiago del Estero.

Este virus, que se trasmite por medio de picaduras de mosquitos, hasta el día de la fecha (14/12/2023) registra más de 600 casos confirmados en nuestro país, ya sea por laboratorio (una minoría) o por nexo epidemiológico y la clínica. Es la reemergencia de un virus que puede causar un tipo de encefalitis en equinos (en este caso del oeste) y, con menor frecuencia se presenta en los seres humanos 8sin casos en Argentina). Este patógeno pertenece al género de los alfavirus.

La enfermedad, en sus distintas variantes, es considerada una “amenaza para la salud pública internacional” por su “alto potencial para traspasar fronteras”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La enfermedad suele pasar de las aves infectadas con el virus a los mosquitos cuando las pican y luego a los equinos, por medio de otra picadura del mosquito contaminado al animal.

Medios UNT conversó con el médico veterinario Juan Carlos Rébora, especialista en enfermedades equinas y docente de la carrera de Veterinaria de la UNT para conocer más.

M.UNT ¿En qué zona de la provincia hay equinos?

R En toda la provincia, las concentraciones mayores están en Tapia donde están las canchas de polo. Luego están los criadores de caballos peruanos también en Tapia, en San Andrés y en el sur. También tenemos las agrupaciones gauchas como la General Gregorio Aráoz de la Madrid en las Talitas y en otros puntos de la provincia

La cantidad de equipos en Tucumán representa un 0.9 % del total de equinos de Argentina (22 mil caballos en total). Unos 420 en el hipódromo y 2000 establecimientos de criadores de caballo.

M.UNT ¿Qué Implicancia tiene la alerta sanitaria del SENASA?

R Es complicado porque frena todo movimiento de caballo. Afecta carrera de caballos, competencias internacionales de polo. Si bien, no se trasmite de caballo a caballo, la prohibición es para contener los focos.

M.UNT ¿Por qué vuelve el virus después de tanto tiempo a Argentina?

R El agente transmisor es el mosquito. Las lluvias en el norte de Argentina y en el sur de Brasil aceleran las epidemias y afectan los ciclos habituales de vida silvestre y hacen que la enfermedad hoy llegue a los equinos.

Además, se dejó de vacunar en Argentina de forma obligatoria en 2016 y se dejó de producir la vacuna porque sólo se vacunaban 5 mil caballos al año y los laboratorios iban a pérdida

M.UNT ¿Están elaborando vacunas en Argentina?

R Si y ya llegaron los primeros lotes de producto desarrolladas por el laboratorio Tecnovax (67.830 dosis) que serán distribuidas conforme los lineamientos establecidos por SENASA para el control de la enfermedad. Las dosis serán inicialmente destinadas a las denominadas zonas epidemiológicamente calientes, luego a las tibias y por último a las zonas frías.

M.UNT ¿Cuáles son los insecticidas permitidos?

R Los Insecticidas permitidos son piretroides, caseros también, pueden usarse purón sobre el lomo del animal, caravanas con insecticidas que se cuelgan de la crin y cola del caballo. Este último sistema baja de un 16% las posibilidades de picadura de insectos a un caballo que está protegido a un 2% al que no está protegido.

M.UNT ¿Puede ser mortal la encefalomielitis equina?

R El virus del oeste no es tan grave, pero puede ser mortal. En el humano cursa con fiebre muy leve. En cambio, la encefalomielitis de Venezuela hace una viremia más agresiva en el humano y el equino. La sintomatología nerviosa en el equino te suele generar tristeza, ver un caballo perdido caminando en círculos, apoyando la cabeza sobre los postes, con convulsiones, puede quedar paralitico o con ataxia del tres posterior y, finalmente, si no muere se lo sacrifica porque sufre y no se recupera más.

M.UNT ¿Cómo es la trasmisión en humanos?

R Es muy baja, pero hay que estar atento porque puede afectar, se suele manifestar solo con fiebre. No se transmite de humano a humano y no hace la viremia tan alta que hace en las aves y roedores.

M.UNT Consejos para propietarios de equinos

R Desinfección de lugares desparasitados, buena alimentación de los equinos, con vitaminas, mantener el ambiente libre de mosquitos, de cacharros, de lugares donde se junte agua y reproduzca el mosquito. Uso de tabletas para mosquitos, insecticidas y espirales en los boxes si es un lugar más bien cerrado. Aplicar purón, aspersión, caravanas en las crines y colas en los bozales (que son elementos de plástico que vienen embebidos con insecticidas).

Aprovechar la vacunación en cuanto esté lista, luego a los 21 días hacer la revacunación y luego de forma anual.