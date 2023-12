Barcelona insiste por Lo Celso pero el Tottenham no piensa en cederlo

jueves 14 de diciembre de 2023

Barcelona volvió a golpear la puerta de Giovani Lo Celso de cara al mercado de pases invernal en Europa para suplir la dura baja de Gavi que sufrió en su mediocampo aunque el éxodo del volante del Tottenham parece ser más difícil de lo que se esperaba en la previa.

Según The Sun, el elenco Blaugrana mostró su interés en sumar al ex-Rosario Central y PSG a préstamo (la única opción debido a los graves problemas económicos del club) pero en caso de oficializar la misma, se toparía con una respuesta negativa por parte de los Spurs; que empiezan a utilizar al argentino cada vez más debido a las bajas que fue sufriendo a lo largo de la temporada y las respuestas más que positivas que le brindó cuando saltó al campo de juego.

Lo Celso fue titular en los últimos cuatro encuentros, debido a la lesión de James Maddison, y no solo marcó dos goles (ante Aston Villa y Manchester City) sino que también fue uno de los puntos más altos dentro del elenco de Postecoglou, quien destacó su labor y su incesante búsqueda por una oportunidad para mostrar su valor dentro del equipo. "No he tenido una charla especial para hablar con él o algún otro, creo que los jugadores entienden eso. Quiero decir, la mayoría de los jugadores lo entienden u otros sienten que lo que han hecho en el pasado es suficiente, algo que también es justo, o si vienen de un momento difícil lo ven como una oportunidad de redención".

"Pero creo que otra cosa con Gio (Lo Celso) es que quiero estar seguro, no solo con él, sino con el resto de los chicos, particularmente aquellos que tienen un futuro incierto, que no voy a tomar ninguna decisión sin que hayan tenido una oportunidad real y buena de mostrarme de lo que son capaces y ser parte del equipo. He sentido con él que era lo que quería, estaba preparado para afrontar las repercusiones que salgan de ella pero quería una buena oportunidad. Estuvo bien en la pretemporada y después, obviamente, la segunda vez ante Fulham y cómo afrontó la lesión que lo retrasó. Pero ha estado bien en los últimos, no solo dos partidos, sino en el último mes en cuánto a los entrenamientos y cómo ha rendido. Ojalá le dé confianza porque definitivamente es un jugador talentoso. Puedes ver lo importante que es para la Selección Argentina", aseguró el australiano que en sus primeros meses en Londres consiguió un gran inicio a su ciclo.

La única manera en la que Lo Celso pueda dejar Tottenham sería si un equipo compra su pase, algo que tampoco sería sencillo debido a que los Spurs pagaron 55 millones de euros para ficharle luego de un gran momento en Real Betis bajo el mando de Manuel Pellegrini. /TyCSports