Los movimientos sociales se reorganizan y se mueven con cautela ante el nuevo gobierno

viernes 15 de diciembre de 2023

De “el que corta, no cobra”, que Javier Milei lanzó en su primer discurso como presidente, al protocolo antipiquetes que anunció la flamante ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en la práctica supone tolerancia cero a los cortes de calle por protestas, y sumada la auditoría sobre los planes Potenciar Trabajo, entre otras acciones, el nuevo gobierno libertario puso de arranque a las organizaciones sociales en la mira. Mientras los grupos de Izquierda ya anunciaron que saldrán a las calles, los movimientos que hasta hace una semana formaban parte del Ejecutivo, intentan reorganizarse y miden, con cautela, cómo moverse en la oposición y ante una gestión que apenas está por cumplir una semana.

Hace diez días, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el “sindicato” de los movimientos sociales que integran el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa y el MTE de Juan Grabois, definió a su nueva conducción, en un acto en la sede de la CGT, con quien trabajará de forma coordinada y que también monitorea por estas horas cómo pararse frente al nuevo gobierno. El nuevo secretario general de la UTEP es Alejandro “Peluca” Gramajo, hombre del Evita y estrecho colaborador de Emilio Pérsico.

Gramajo aseguró que, pese a las recientes medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el protocolo de Seguridad lanzado por Bullrich, la UTEP no tiene previsto movilizarse: “No tenemos previsto movilizar. Buscan un enemigo, mientras ajustan a los trabajadores, a la clase media y a los humildes”, sostuvo.

“Independientemente de las decisiones que tomemos nosotros, la gente va a protestar. Solo el 24 % son manifestaciones de organizaciones sociales, tenés 76% de otros actores de la sociedad que protestan por otros temas. Querer resolver el conflicto social con represión no ha resultado. La gente se va a morir de hambre y quieren discutir un protocolo, cuando el problema central es la pobreza. En 4 días las medidas del gobierno empeoraron una situación crítica. Estamos pasando a un 60% de pobreza”, agregó, sin embargo, Gramajo.

Entre otras cosas, Bullrich anunció este jueves que las cuatro fuerzas federales -Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)- intervendrán frente a cortes, piquetes o bloqueos y utilizarán la “fuerza necesaria, proporcional a la resistencia” para despejar cualquier vía de circulación bloqueada, haya o no vías alternativas, y las organizaciones pagarán los costos del operativo de seguridad y/o del arreglo del espacio público.

En respuesta al anuncio, las organizaciones más alineadas con la Izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera ratificaron que se movilizarán el 19 y 20 de diciembre -cuando se cumplen 22 años del estallido social que terminó con el gobierno de Fernando de La Rúa- y prometieron llevar a la calle a 50 personas, lo que pondría a prueba, de concretarse, el nuevo protocolo antipiquetes. Desde UTEP, en cambio, advirtieron que en principio no acompañarán las marchas de la semana que viene.

Los referentes de las principales organizaciones sociales aseguraron que ya entraron en contacto con Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia del nuevo gobierno libertario, sobre todo porque varios de ellos integraban lo que hasta el 10 de diciembre fue el ministerio de Desarrollo Social y, por lo tanto, participaron de la “transición”. “Están en pelotas, ni evaluaron el impacto de las medidas”, sentenció uno de ellos, que al mismo tiempo reconoce que los movimientos se deben cierta “autocrítica” en vista de los resultados -electorales y sociales- que dejó el gobierno al que pertenecieron los últimos 4 años.

“Son medidas que responden a un ajuste criminal, una intencionalidad clara de licuar ingresos para facilitar el ahorro de dólares del Banco Central. En lo inmediato hay que fortalecer la actividad comunitaria, vamos a una etapa en la que el descalabro social va a muy significativo, al límite de lo anárquico, se requiere mucha organización comunitaria”, dijo a TN Daniel Menéndez, líder de Somos Barrios de Pie, que junto al Evita y a la CCC componen el triunvirato Cayetano, con un poder de movilización importante.

“Se irá midiendo en cada etapa momentos de discusión en el gobierno y momentos de movilización e impugnación de las medidas en la calle. Esto se sostiene un par de meses, no hay una sociedad con capacidad de ahorro. Si le aumentan a un comerciante el local y la luz cierra porque no tiene margen de rentabilidad. Nadie tiene un colchón. Este gobierno ya demostró que va con una política de control social porque de otra forma no cierra esa política económica. Todo termina mal”, agregó Menéndez./TN