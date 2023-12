Lionel Messi tendrá una docuserie en la que él mismo contará su historia: mirá el trailer

Apple TV+ presentó hoy el tráiler de El mundial de Messi: el ascenso de la leyenda (Messi’s World Cup: The Rise of a Legend), el documental de cuatro entregas producido por SMUGGLER Entertainment. En él se narra la trayectoria del argentino Lionel Messi, centrándose en su participación en los Mundiales de la FIFA y su reciente triunfo en la Copa Mundial Qatar 2022. A través de su propia voz, Messi expone los momentos más significativos de su carrera con la Selección de Argentina. El estreno global está previsto para febrero del próximo año.

La docuserie es un relato emotivo sobre el astro del fútbol y la conexión con sus seguidores tanto en su país natal como en el resto del mundo. La producción se contará a través de entrevistas profundamente personales con Messi y diálogos con figuras relevantes de su entorno profesional y personal, incluyendo colegas, entrenadores, adversarios y aficionados. Todo ello para comprender el verdadero alcance e impacto que el campeón mundial ha generado en el ámbito futbolístico internacional.

“La serie, rodada en París, Qatar y Argentina, sigue al siete veces Balón de Oro a través de sus cinco participaciones en la Copa Mundial de la FIFA y su victoria en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en una de las finales más emocionantes de la historia. En sus propias palabras, Messi cuenta la historia definitiva de su increíble carrera con la selección nacional de fútbol de Argentina, proporcionando una mirada íntima y sin precedentes a su búsqueda de una victoria en la Copa Mundial que defina su legado”, sostiene la premisa oficial.

La documentación de este proyecto abarca desde los inicios del jugador en la selección hasta sus experiencias en los mundiales, pasando por su retiro en 2016 y su un retorno que culminó con la conquista del título mundial en 2022, donde Leo Messi logró ser distinguido como el mejor jugador del torneo.

Detrás de la producción ejecutiva de Messi’s World Cup: The Rise of a Legend se encuentran nombres como Tim Pastore, conocido por Free Solo y Jane; Patrick Milling Smith y Brian Carmody, con reconocimientos en los premios Emmy y Tony; Matt Renner, con un Emmy por Free Solo y participante en Sin límites con Chris Hemsworth; Jenna Millman (The Dropout y Tiger); y Juan Camilo Cruz (City of Ghosts). SMUGGLER Entertainment produce la serie para Apple, en asociación con Pegsa.