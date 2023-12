George Clooney y Adam Sandler preparan lo nuevo de Netflix

viernes 15 de diciembre de 2023

Las estrellas de Hollywood George Clooney (La gran estafa) y Adam Sandler (Una esposa de mentira) se están preparando para colaborar en el próximo proyecto del cineasta Noah Baumbach, según ha confirmado Variety. Baumbach, conocido por dirigir Frances Ha, coescribió el guión en colaboración con la actriz Emily Mortimer (Un lugar llamado Notting Hill).

Bajo su exclusivo acuerdo con Netflix, Baumbach tiene un extenso historial con la plataforma de streaming, habiendo dirigido películas aclamadas por la crítica como Los Meyerowitz: la familia no se elige (The Meyerowitz Stories - 2017), la nominada al Oscar Historia de un matrimonio (Marriage Story - 2019) y la reciente Ruido de fondo (White Noise - 2022), protagonizada por Adam Driver (Star Wars: El Despertar de la Fuerza) y Greta Gerwig (Mujeres del siglo XX).

Scott Stuber, el jefe del departamento de cine de la compañía, ha compartido que la próxima película de Baumbach se describe como una ‘historia de madurez divertida y conmovedora centrada en adultos’. Aunque Netflix ha mantenido en secreto los detalles del proyecto,, el jefe del departamento de cine de la compañía, ha compartido que la próxima película dese describe como una ‘historia de madurez divertida y conmovedora centrada en adultos’.

La duradera relación de Adam Sandler con Netflix continúa, con proyectos recientes que incluyen su participación en la película Leo, que registró el mayor debut de una película animada en la historia de la plataforma, así como papeles protagónicos en ¡No estás invitada a mi bat mitzvá! (You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah) y Misterio a bordo 2 (Murder Mystery 2).

Mientras tanto, Clooney, quien recientemente dirigió The Boys in the Boat, que se estrenará el 25 de diciembre en Estados Unidos, se prepara para su próximo proyecto, Wolfs, junto a Brad Pitt (El club de la pelea) y Amy Adams (La llegada), con estreno previsto para 2024 en Apple TV.