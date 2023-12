SAT: Tras denunciar robos de medidores, la justicia detuvo a un sospechoso

viernes 15 de diciembre de 2023

El gerente general de Sociedad Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio, por instrucciones del gobernador, Osvaldo Jaldo, realizó una presentación en la Justicia de la provincia, con las denuncias correspondientes, ante los reiterados robos de medidores de agua y de tapas de bocas de registro que se producen en San Miguel de Tucumán.

En este sentido y gracias a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, a cargo de Diego López Ávila, dictó la prisión preventiva a una persona que robó un medidor de agua en un local comercial ubicado en avenida Roca al 900.

La detención se da en el marco de una serie de denuncias que vienen realizando los clientes de la SAT, víctimas de estos delitos ya que los medidores son de bronce, material fácil de vender. Según explicaron desde el MPF, se trata de un modus operandi habitual en los últimos meses, “y que entienden que el acusado es un eslabón en esa cadena".

Actualmente se están solicitando medidas de allanamiento en corralones de la provincia a fin de poder recuperar los elementos sustraídos. Vale destacar que, con este tipo de acciones, el perjuicio es tanto para la SAT como para los usuarios porque no solo abonan los kits de instalación, sino que además padecen faltante de agua porque al no tener los equipos no hay entrada de líquido hacia los inmuebles como así también a toda la comunidad por el derrame del recurso.