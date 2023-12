Ley Ómnibus: el Gobierno insistirá en pasar los clubes a sociedades anónimas

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que Milei no ha cejado en su intención de dejar a las instituciones deportivas de nuestro país en manos de capitales internacionales –“optativamente”, se aclaró: el “modelo inglés” formaría parte de la Ley Ómnibus que el Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días.

Así lo confirmó la diputada nacional Juliana Santillán (LLA), quien justificó la iniciativa al señalar: “Estamos hablando de que el deporte tenga un incremento grande de inversión extranjera en el país, para eso hay que cambiar el sistema” al de Sociedades Anónimas Deportivas.

“Es optativo”, aclaró, por lo cual los clubes “pueden tomarlo o no; por lo tanto, no es privatización, es el sistema inglés, dónde pueden optar o no sumarse a ese esquema”, expresó la legisladora.

“Los clubes que quieran crecer de ligas inferiores a superiores mediante el apoyo de empresarios internacionales, van a tener la posibilidad, y los que no, no”, enfatizó. “No es una privatización”, reiteró.

“Ese es un tema que lo voy a conocer cuando conozcamos el paquete de leyes, estimo que va a ser parte, no estoy aseverando ni afirmando porque no lo conocemos. Pero tenemos una gran expectativa que actores importantes de la industria del fútbol”, concluyó Santillán./MinutoUno