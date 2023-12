Diego Topa salió a desmentir su propia muerte: “Estoy vivo, es la tercera vez que me pasa”

sábado 16 de diciembre de 2023

El reconocido animador infantil, Diego Topa se encontraba en la fiesta de fin de año de su hija cuando se dio con la fake news de su muerte. “Estoy vivo, me están escribiendo de todos lados. ¡Es la tercera vez que me pasa!”, señaló entre indignado y sorprendido el actor, llevando tranquilidad a sus seguidores.

No es la primera vez ni será la última que por una simple broma o alguna intención más maliciosa algún famoso tiene que desmentir la noticia de su muerte. El trámite, desagradable y siempre inoportuno, conlleva la desesperación de seres queridos y de miles y miles de seguidores, que alertados por la supuesta información, inundan las redes con su preocupación.

¡Estoy bien! Por Favor no hagan esto. Porque preocupan a mi

Familia, a mis amigos y a mucha gente que me quiere. Gracias 🙏🏻 — DIEGO TOPA ツ (@diegotopaok) December 16, 2023

“Apenas nació mi hija también me mataron”, señaló Topa que precisamente se encontraba en la celebración de Mitai, que finalizó una etapa de jardín de infantes y pasó a sala de cuatro. “Me llamó desesperada mi mamá, se preocupó un montón de gente. Es horrible todo esto”, lamentó el actor, sin dar crédito a tener que estar desmintiendo por tercera vez su propia muerte, aunque encontrándole el lado positivo al asunto. “Con estas cosas te das cuenta cuánta gente te quiere de verdad”.

El mal trago no alcanzó a arruinar la felicidad de Diego que ve crecer a su hija Mitai con amor e incredulidad y la acompaña en cada uno de sus pasos. La llegada de la niña le cumplió el sueño de ser padre y el conductor infantil suele compartir imágenes y videos de la pequeña, pero siempre cuidando de no mostrar su carita para protegerla. Como Dalma Maradona, Darío Barassi y otros famosos, Diego es de la idea de que cuando la niña crezca sea quien decida si quiere ser expuesta o no de manera pública.

Hace un tiempo, en su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió con sus cientos de seguidores un video muy tierno que grabó mientras estaban paseando en bicicleta. En las imágenes se puede ver a la niña cantando un tema dedicado a las serpientes y demostrando que heredó el talento para cantar de su papá que durante años ha realizado temas musicales para entretener a los más pequeños, ya sea en sus exitosos programas de televisión o en los espectáculos teatrales que realiza.

En este sentido, Topa habló en una entrevista sobre la posibilidad de que su hija siga sus pasos: “Que haga lo que quiera y la voy a acompañar, lo que ella quiere en su vida, la voy a apoyar”. Sin embargo, matizó esta distancia con algunas señales que la acercarían al ambiente artístico: “Creo que Mitai en cualquier momento me pide aparecer porque está fatal, me acompaña en las giras”. Claro que la niña es pequeña y el tiempo dirá qué camino elige. De momento, es tiempo de celebrar sus pasos y de darle el sentido a lo realmente importante en la vida, que se hacen fundamentales en los momentos difíciles, como los que le tocó esta noche al conductor.