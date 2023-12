Bullrich advirtió a los piqueteros: “Que se queden en su casa o vayan a trabajar”

“No cortar es no cortar. Por supuesto que en esto hay una tarea de las fuerzas federales y hay una tarea que tiene la ciudad de Buenos Aires. El objetivo es convencer a los ciudadanos que tienen un plan Potenciar, o el que sea, para que no lo hagan. Lo vamos a avisar de todas maneras porque estamos en un momento difícil, necesitamos que todos colaboren”, sostuvo Bullrich en Radio Mitre.

Y bajo esa posición fue que advirtió a los manifestantes: “Entonces, ese día, que se queden en su casa o que vayan a realizar un trabajo; que vayan a hacer lo que tienen que hacer en vez de marchar”. También les recordó que el Gobierno ya contempló un aumento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), de 50% del monto, anunciado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich explicó el protocolo anti-piquetes La ministra hizo hincapié en el uso de micros escolares para aquellos que se trasladen hacia las marchas. “Haremos bajar a a los manifestantes, está prohibido que un micro escolar lleve mayores”, afirmó. Y agregó que “el que va con un ómnibus y lleva mayores, se lo detendrá y los hará bajar como así también al que estaciona ilegalmente, el que se tapa la cara, va con palos. Ahora hay un basta con todo eso, no pueden manifestarse en donde quieran”, agregó. Cómo se aplicará el protocolo Como primera medida, la orden del ministerio es que los agentes intervengan directamente, respaldados por las nuevas disposiciones, cada vez que algún ciudadano, por el motivo que sea, no permita que el resto circule. “Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, informó la funcionaria. Además, adelantó que planean mandar una ley al Congreso que consolide las nuevas reglas. “Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”, alertó Bullrich en conferencia de prensa. Así, la ministra reforzó el mensaje a las organizaciones que suelen protestar generando caos en el tránsito: esa modalidad de reclamo será combatida con la fuerza. Según explicó la ministra de Seguridad, la intervención de los agentes se organizará de acuerdo la zona de conflicto. Habrá sitios en los que intervengan las fuerzas federales y otros donde actúen los gobiernos locales. El protocolo busca coordinar el plan, para que toda la vía pública está custodiada ante las protestas. Además habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. “En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, dijo Bullrich.